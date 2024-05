Primeras reacciones ante la posibilidad de desplazar las atracciones de la Alameda: "A cidade é para vivila"

El Ayuntamiento de Santiago se plantea la posibilidad de trasladar las atracciones instaladas en la Alameda durante la Ascensión a otra ubicación. Fundamentalmente, por motivos de cuidado del patrimonio.

Sin embargo, la oposición considera que el disfrute de la zona es compatible con su cuidado, y opinan que conforma un elemento clave de la estampa de las fiestas.

Alameda de Santiago durante las fiestas de la Ascensión | Eladio González Lois

Así lo declaró recientemente el portavoz socialista, Gonzalo Muíños, quien considera que “o respecto ao patrimonio non pode ser incompatible co desfrute dos espazos públicos da cidade” y hace referencia a las palabras de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que publicó en Instagram una foto subida a la noria con el mensaje: "a visión desde a Alameda do corazón de Compostela sempre estará ligada ás festas da Ascensión e a tempo de lecer e diversión”.

"Uns din de quitalas da Alameda, outros que só quede a noria e outros que vaian para a avenida de Xoán Carlos I” señala el edil, para añadir que este tipo de medidas "só confunden á cidadanía".