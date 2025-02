Probar as mellores tapas de Compostela ten premio a partir de hoxe: Comeza o concurso Santiago(é)Tapas

O concurso de petiscos máis destacado de Santiago de Compostela, o Santiago(é)Tapas, celebrará a súa XVI edición do 13 de febreiro ao 2 de marzo. Este ano aumenta a súa oferta, con dous establecementos máis e sete tapas adicionais, acadando un total de 68 propostas gastronómicas en 42 locais da cidade.

Foto de familia dos representantes das entidades organizadoras

Sete rutas inspiradas nos Camiños de Santiago

Os establecementos participantes distribuiranse en sete rutas temáticas, cada unha delas inspirada nos diferentes Camiños de Santiago: Fisterra-Muxía, Francés, Portugués, Primitivo, Inglés, Vía da Prata e Camiño do Norte.



Cada ruta incluirá unha selección de establecementos que ofrecerán tapas elaboradas con produtos de proximidade e propostas innovadoras. Para quen teña preferencias dietéticas específicas, tamén se habilitarán tres rutas de interese especial:

Ruta sen glute , con opcións aptas para persoas celíacas.

, con opcións aptas para persoas celíacas. Ruta vexetariana , pensada para quen prefira alternativas sen carne nin peixe.

, pensada para quen prefira alternativas sen carne nin peixe. Ruta doce, ideal para os amantes das sobremesas e propostas máis lambonas.

Como participar e gañar premios

Os clientes poderán rexistrar as súas consumicións no Tapasporte, un documento que lles permitirá votar as mellores propostas e optar a diversos agasallos. Entre os premios destacan:

Produtos gastronómicos galegos de calidade diferenciada

Botellas de viño Ponte da Boga

Packs de cervexa Estrella Galicia Especial

Lotes de Cafés Dromedario e ACEGA

Abonos para o Obradoiro CAB e a SD Compostela

Balóns vintage, paraugas e outros premios exclusivos

O Tapasporte poderá recollerse desde o inicio do certame na Oficina de Turismo de Santiago (rúa do Vilar, 63) en horario de 10.00 a 18.00 horas, de luns a domingo, e tamén en todos os establecementos participantes.

O Tapasporte

Como novidade, introdúcese o Tapasporte Express, pensado para visitantes de curta estancia. Estes poderán obter un agasallo por conseguir un selo en cada unha das sete rutas.

Patrocinios e premios especiais

A XVI edición do Santiago(é)Tapas conta co patrocinio principal da empresa Hijos de Rivera, a través das súas marcas Estrella Galicia, Ponte da Boga e Cabreiroá.

Por outra banda, como incentivo especial, establécense os Premios Maridaxe, que outorgarán 500 euros en produto aos locais que presenten as mellores combinacións de tapas con cervexa Estrella Galicia e viño Ponte da Boga, segundo o criterio dun xurado profesional.

Ademais, o sábado 15 de febreiro haberá un premio sorpresa para aqueles que completen os selos dos cinco establecementos distinguidos co selo de Calidade Turística SICTED:

Bodeguilla de San Lázaro

Bodeguilla de Santa Marta

Redes

O Sendeiro

Orixe

Un evento consolidado na gastronomía compostelá

Con incentivos coma este e coa creatividade como insignia, o Santiago(é)Tapas continúa así a consolidarse como unha cita imprescindible para os amantes da gastronomía, reunindo propostas innovadoras e de calidade que reflicten a riqueza culinaria da terra do Apóstolo.