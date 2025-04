Paul Thin: "Quiero que la gente de Santiago salga del concierto haciéndose preguntas"

Este sábado 19 de abril, la sala Capitol de Santiago de Compostela se prepara para recibir una de las propuestas más frescas, conceptuales y emocionalmente potentes del pop alternativo español actual. Paul Thin, el joven artista granadino que sorprendió a muchos con su primer trabajo Spawnpoint, regresa a los escenarios con una gira que, al igual que su nuevo álbum, invita al oyente a pulsar el botón de reinicio.

“Reboot” no es un disco cualquiera. Es una obra de arquitectura sonora que entrelaza el relato introspectivo de un joven en plena mutación personal y artística con un universo estético y narrativo influido por el cine de culto, el anime distópico y los sintetizadores ochenteros. Es un álbum que se escucha como quien atraviesa un túnel de neón mientras reflexiona sobre la identidad, la fama, el amor y los dilemas de la vida adulta. Y todo esto, con un ritmo que baila entre el jazz, el funk, el synthwave y un pop elegante y electrónico.

Paul no se limita a cantar: te transporta. Desde los latidos robóticos del inicio de Vértigo, hasta los suspiros emocionales de Mi Corazón, cada pista parece formar parte de una película, de un videojuego, de una experiencia inmersiva donde el protagonista lucha por definirse entre lo humano y lo programado. La estructura misma del disco propone una narrativa dividida entre personajes simbólicos, doctores que reinician el alma, y un Paul Thin que explora sus propias preguntas existenciales a ritmo de melodía.

A sus 22 años, este artista que se crió con la música de Pink Floyd, ha decidido apostar por el riesgo, por lo conceptual, y por un universo propio donde lo retro se funde con el mañana. Y ahora, con la gira Reboot Tour, nos invita a acompañarlo en este viaje de luces, sombras, bits, cuerdas, dudas y revelaciones.

Aprovechando su paso por Santiago, conversamos con él. Sobre el disco, sobre su mundo, sobre sus miedos, y también… sobre Evangelion y sus productos culturales favoritos.

La entrevista

¿Conoces Compostela?

La verdad es que nunca he estado en Santiago. Y tengo muchas ganas, porque siempre digo: "Este verano nos vamos por España y quiero visitar el norte", pero nunca ha coincidido. Y creo que es algo bonito que la primera vez sea por la gira.

¿Tienes algún plan pendiente aquí? Aunque vengas un poco a contrarreloj, espero que, al menos, te dé tiempo a visitar la Catedral.

Creo que algo de tiempo sí que tendré, así que espero que sí (risas).

En Reboot hablas de reinicio, de transformación, de introspección... ¿Qué parte de ti has “reseteado” realmente al hacer este disco?

Creo que, de alguna manera, he conseguido renunciar un poco la idea que tenía yo de la dualidad entre persona y personaje: de Pablo y Paul. Y, en este sentido, he conseguido, juntar esas ideas que tenía yo de mí mismo. Al final es un proceso de madurez; de hacer todo el rato preguntas y darme cuenta de que el reinicio no es más que crecimiento.

Paul Thin. Foto de J. Marañón

¿Tuviste algún momento durante el proceso creativo en el que dijeras: “no sé si esto lo va a entender alguien más que yo”? ¿Qué hiciste en ese punto?

Hay momentos durante la creación en los que uno dice: "Uy, esto mucho más complicado de lo que parece". Por eso mismo, durante las sesiones de composición, puedes intentar buscar la manera de que sea lo más accesible posible. Sobre todo porque las historias están para que la gente las escuche, las lea... de la forma en la que les llegue. Así, quería un trabajo que fuese accesible. Tanto la historia como los sonidos, aunque fuese tan raro en algunos momentos.

Reboot transita por el transhumanismo, la estética cyberpunk... diferentes temáticas culturales que, de una forma u otra, recueran a la Inteligencia Artificial (IA). ¿Qué opinas de la música hecha con IA?

Tengo varias opiniones al respecto. He usado mucho tiempo de mi vida en estudiar a fondo la Inteligencia Artificial, tanto por investigación académica como por investigación propia. Al final, la IA está aquí para quedarse. En el sistema en el que estamos, es una evolución lógica. Pero en el arte creo que tiene unas connotaciones un poquito más complicadas, ya que es un medio que generalmente se ve como algo secundario. Lo que salvaba al arte era la capacidad de contar. Ahora, lo estético y lo bonito está a la mano de todo el mundo sin tener ese mensaje que, para mí, caracteriza al arte. En ese sentido, siento que damos pasos para atrás. Estamos haciendo que se pierdan mensajes culturales o mensajes políticos, porque lo bonito que tiene el arte es que siempre viene con un punto de vista y con un mensaje.

Paul Thin. Foto de J. Marañón

¿Qué productos culturales te han influenciado para este último trabajo?

Hay un montón de obras que me han acabado influenciado de forma más directa o indirecta, pero a nivel audiovisual, hay cómics como Shangri-La o videojuegos como Cyberpunk o Detroit Become Human que me han inspirado. Libros, también, como ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?. Lo que he querido es adentrarme un poco en las filosofías humanísticas que tienen las obras que se centran tanto en lo tecnológico.

Cyberpunk revolucionó la industria del videjuego gracias a su narrativa y su ambientacion futurista, que han hecho de ella una obra de culto para millones de personas

Una de tus grandes influencias para Reboot, si no me equivoco, también ha sido el anime Evangelion. Quiero que me des tu opinión de su polémico final.

Me pareció muy interesante. Yo no lo siento como un final porque creo que es una historia que tiene dos cierres: uno en la serie y otro en la película. A mí me gustó, fue un final que se tuvo que hacer así por problemas de presupuesto. Esto obligó a un final de experimentación con la animación que no se había visto hasta el momento y eso le da un aire fresco. Es raro, pero es especial. Me parece bonito tenerlo ahí, y aunque no sea el final que todo el mundo quería, opino que está bien tenerlo ahí. Ha abierto muchos horizontes.

El final de Evangelion es recorado como uno de los desenlaces más polémicos del ámbito audiovisual de los últimos 30 años

Mi Corazón es la última pieza del álbum. Si ese tema es el cierre del viaje, ¿qué dirías que has aprendido al final del camino?

Creo que gracias a terminar con esta canción me di cuenta de que, aun con todo el tema tecnológico, era muy importante mantener los fundamentos de uno mismo. Es una rumba porque simula un momento mucho más loco. Me recordó a que siempre es bonito mantener las raíces. Al hacerla, sentí que el álbum estaba terminado.

En esta gira, ¿qué quieres que el público se lleve cuando salga del concierto: una melodía en la cabeza o una pregunta en el pecho?

Creo que prefiero que la gente se haga preguntas. Sobre todo porque este álbum pregunta mucho y no hay nada más bonito que, cuando haces una pregunta, más que dar una respuesta, hacerse más preguntas. Que se lleven melodías, imágenes... pero que se hagan preguntas, porque eso lleva a respuestas.

Por último, un mensaje para tus fans de Santiago de Compostela.

Le diría a la gente que venga animada. También con la mente abierta. Es un show muy performático concebido para ser una experiencia especial. Que vengan preparados para reír, llorar, bailar... hay espacio para todo. Vamos a disfrutar mucho. Yo lo haré con el público y espero que ellos lo hagan conmigo.