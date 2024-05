O PSOE esixe un "arranxo integral" da Praza de San Roque

O grupo socialista reclamará no próximo pleno un “arranxo integral” da praza de San Roque, ao carón da rúa do Hospitaliño. Segundo explica Mila Castro, “son varios os veciños e veciñas que nos veñen denunciando esta situación” e pídelle ao goberno local que actúe adecentando a zona, abordando a renovación de bancos e o acondicionamento da zona que actualmente conta con “losetas levantas e a fonte completamente abandonada”.

A edil socialista recalca ademais no “papel fundamental na mellora de esta praciña” que xogan as zonas axardinadas, polo que insiste en que debe limparse a zona e replantar plantas de temporada “como se fai nos outros espazos verdes da cidade”.

“Demandamos a posta a punto de este espazo público para o desfrute das veciñas e veciños da zona” explica Castro, que defenderá no pleno municipal de este mes de maio un rogo instando ao executivo de Sanmartín impulsar as labores de acondicionamento da contorna do Hospitaliño.