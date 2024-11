El PSOE de Santiago se abstiene en una votación del pleno y avisa al gobierno local: "La soberbia juega malas pasadas"

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santiago se ha abstenido en la votación para aprobar un modificativo de crédito al creer que el gobierno local lo gestionó sin "el más mínimo diálogo" con la oposición y "sin la más mínima transparencia".

Así lo han hecho este viernes en el pleno extraordinario en el que se ha sido aprobada la cuenta general de 2023 y el suplemento de crédito para hacer frente a la subida del canon de Sogama.

De esta forma, la votación para aprobar un suplemento de crédito para realizar cuatro actuaciones financiadas con los fondos Next Generation ha generado el enfado en la bancada socialista.

El BNG buscaba continuar con cuatro obras financiadas con estos fondos europeos, pero el PSOE ha criticado las formas en las que se tramitó el expediente al considerar que se gestionó sin el "más mínimo diálogo con la oposición y sin la más mínima transparencia".

Los socialistas creen que el gobierno local lo que "pretende", con el modificativo de crédito, "es pasar la pelota" a la oposición de "su mala gestión en los fondos europeos".

"Yo creo que este gobierno, sinceramente y honestamente, piensa tu tira para adelante que el Grupo Municipal Socialista, va a decirnos que sí, porque no nos puede decir que no", ha sentenciado la edil Marta Abal.

Por su parte, el PP local ha remarcado que "no es nuevo" que el gobierno "no dialogue con la oposición", pero ha calificado de "novedoso" que "no hable" con los socialistas.

En este sentido, los populares han criticado que el gobierno local saca ese suplemento de crédito "con bajas" en diferentes obras en la ciudad compostelana.

"La soberbia juega malas pasadas"

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Gonzalo Muíños, ha intervenido en el asunto y ha remarcado que la abstención de los socialistas "es responsabilidad" del ejecutivo local, por "no querer" llegar a un acuerdo. "A veces, alcaldesa, la soberbia le está jugando malas pasadas", ha sentenciado.

"Efectivamente, nosotros somos corresponsables de lo que aquí pasa, pero no se equivoque otra parte de la responsabilidad la tiene el gobierno local", ha asegurado.

En este sentido, ha mostrado la disposición de los socialistas para "llegar a todo tipo de acuerdos", pero, esta vez, el gobierno local "no tuvo esa voluntad".

Por su parte, la alcaldesa ha pedido "responsabilidad" a la oposición en la votación para, así, poder sacarlo adelante. Finalmente, no ha salido aprobado y ha contado con los votos a favor los grupos del gobierno municipal, en contra el PP y el PSOE se ha abstenido.

Cuenta general de 2023

En otro orden de asuntos, el pleno ha dado luz verde a la aprobación de la cuenta general de 2023 y a un suplemento de crédito para hacer frente a la subida del canon de Sogama.

Los socialistas, en el turno de réplica para el suplemento de crédito de Sogama, han incidido en que la subida del canon de Sogama "no es" un impuesto que "crease Pedro Sánchez", sino que "viene por una normativa europea".

Todo ello, después de que el PP local culpase de esa subida al Gobierno central y pidiese, al BNG, PSOE y CA, "agradecer" a la Xunta el ahorro de Santiago por la bonificación que impulsa el Ejecutivo gallego.

Por su parte, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha tomado la palabra y ha apuntado que "hay un fracaso" de muchas Administraciones, pero la Xunta "no puede" ponerse de perfil y decir que "ese fracaso viene de otras Administraciones". "Lo que hay que preguntarse es por qué no se cambió esa política de residuos desde hace tiempo", ha remarcado.