A RAGC premia dúas innovacións científicas con impacto biomédico

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), coa colaboración da Axencia Galega de Innovación, anunciou este luns os gañadores dos Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2025, que recoñecen achegas innovadoras con gran potencial de aplicación no ámbito científico e empresarial. Os galardóns, dotados con 5.000 euros cada un, serán entregados o próximo 11 de xuño no Pazo de San Roque, en Santiago de Compostela.

Entre un total de 80 candidaturas, foron seleccionados dous traballos punteiros: a creación dos primeiros aeroxeles estériles do mundo con aplicacións biomédicas, e o desenvolvemento dunha nova terapia contra a obesidade que xa comeza a dar os seus primeiros pasos cara ao seu uso clínico.

Aeroxeles estériles: un material lixeiro con múltiples aplicacións médicas

O premio “Francisco Guitián Ojea” ao mellor traballo de investigación aplicada foi para un equipo do grupo I+D Farma da Universidade de Santiago, liderado por Carlos García e encadrado na investigación predoutoral de María Carracedo. O seu proxecto conseguiu producir por primeira vez aeroxeles estériles, un material ultralixeiro e altamente poroso, con grande potencial para aplicacións como implantes óseos, administración pulmonar de medicamentos ou tratamento de feridas.

O Grupo I+D Farma da Universidade de Santiago, liderado por Carlos García

O material, recoñecido xa con premios internacionais e patentado pola USC, foi desenvolvido tras máis de dez anos de colaboración entre tres grupos da universidade compostelá. A súa produción estéril permite agora a súa entrada no ámbito biomédico, abrindo portas á transferencia tecnolóxica a empresas galegas.

Un novo tratamento contra a obesidade sen efectos secundarios

Pola súa banda, o premio “Fernando Calvet Prats” ao caso de éxito en transferencia tecnolóxica foi para o grupo NeurObesity do CiMUS, coordinado polo catedrático Miguel López, cuxa investigación deu lugar á creación de Gazella Biotech, unha spin-off da USC centrada no desenvolvemento de terapias innovadoras para a obesidade e enfermidades metabólicas.

O grupo NeurObesity do CiMUS, coordinado polo catedrático Miguel López

A súa proposta, baseada no uso de vesículas extracelulares pequenas, ofrece unha alternativa revolucionaria ao enfoque tradicional dos fármacos antiobesidade, ao centrarse no control do gasto enerxético. Xa protexida por unha solicitude internacional de patente, a terapia logrou resultados prometedores en modelos preclínicos, sen efectos adversos, e aspira a dar resposta a unha das maiores epidemias globais actuais.