Raxoi destina 379.000 euros a las obras del pabellón del CEIP Quiroga Palacios, que comenzarán a final de curso

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Santiago ha dado luz verde al expediente de contratación de las obras de reparación de la cubierta del pabellón municipal del CEIP Quiroga Palacios, que comenzarán al finalizar el curso escolar y tendrán un presupuesto base de licitación de 379.000 euros.



Así lo ha trasladado este lunes en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo local, Míriam Louzao, que ha detallado que el plazo de ejecución será de dos meses, con la intención de "ocupar lo mínimo días de curso".

El objetivo de estas obras, según ha explicado, es solucionar incidencias relacionadas con las filtraciones de agua en la cubierta del pabellón, que también se emplea como patio del colegio.



Además, Louzao ha recordado que en las últimas semanas se llevó a cabo el acondicionamiento de la parcela adyacente al centro como aparcamiento provisional.



También ha avanzado que a lo largo del curso abrirán una puerta de emergencia en el propio pabellón para aumentar la capacidad de este espacio, algo que, ha añadido, pretenden hacer en más recintos deportivos de la ciudad.



REHABILITACIÓN DE FIRMES

Asimismo, el ejecutivo municipal ha aprobado el proyecto básico y de ejecución del proyecto de rehabilitación de firmes de vías urbanas de 2023 por un importe total de 460.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.



Las actuaciones se llevarán a cabo sobre una superficie de 23.360 metros cuadrados en los siguientes ámbitos urbanos: rúa do Castiñeiriño, Canteiras do Sar- rúa de Mouronzón, rúa Muíña-rúa do Porto de Amio y rúa da Mariñeira, rúa das Mulas, rúa do Tambre y rúa dos Irmandiños.



PABELLÓN DE VITE



Por otra parte, también se ha autorizado este lunes el inicio de los trámites para la recepción de las obras de rehabilitación integral del pabellón municipal de Vite, cofinanciado por Fondos Next Generation, y con un coste total de 1,2 millones de euros.



En este caso, las obras realizadas se centraron en la mejora de la envolvente del edificio, en el sellado y refuerzo de la cubierta, en el cambio de carpinterías, en la construcción de nuevos vestuarios, en la adaptación de los baños, y en la instalación de nuevas bajantes y grandes ventanales en una de las fachadas.



También se reforzó la iluminación del espacio, se aplicó un tratamiento interior antihumedad y de ruido y se renovó el cableado eléctrico con el objetivo de mejorar la eficiencia energética del recinto.

Además de estas acciones, con cargo a fondos propios del ayuntamiento también se istalará un muro nuevo para hockey, así como otro tipo de mobiliario y se arreglará la pista. "Esto se hará en los próximos meses, para abrir el pabellón totalmente renovado", ha señalado.



Por otro lado, se ha aprobado la contratación de las obras de reforma del Centro de Transformación de compañía en la rúa Codeseira de Vidán con un presupuesto base de licitación de 106.000 euros.