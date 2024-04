Renfe deja "tirados" a un grupo de viajeros en la estación de Santiago

Un grupo de unos cinco viajeros ha denunciado haberse quedado “tirado” este martes en la estación de Santiago de Compostela, ante el tren que debía llevarlos desde la capital de Galicia hasta A Coruña.



Según han relatado a Europa Press, el tren procedente de Vigo-Urzáiz y con salida de la estación de Santiago a las 18,28 horas, permanecía estacionado en el andén número cuatro cuando ellos llegaron.



“No era todavía la hora, faltarían unos minutos. Cuando bajábamos por las escaleras todavía estaba con las puertas abiertas”, explica uno de los viajeros afectados.



Las puertas, como es habitual, se cerraron unos minutos antes de la hora de salida programada del tren. Lo “indignante”, apuntan, es que estando ellos en el propio andén, presionando los botones de apertura, no se les haya permitido el paso.



“Entonces empezamos correr por el andén, probando en diferentes puertas y tocando en las ventanas por si algún pasajero nos veía y podía avisar al interventor. Pero tampoco resultó”, relata una joven.



“Es alucinante que lo hayamos tenido delante, parado, varios minutos, intentando subirnos y no lo hayamos conseguido. Cuando aún estábamos en hora. No entiendo nada”, declara, visiblemente enfadado, otro de los viajeros.



Reclamarán, avanzan. También dos viajeras con el bono de viajes gratuito. “Ahora tengo billete para un tren en el que no me he podido subir. Al no estar dentro, si pasa el interventor a comprobar, verá que no estoy y se me sancionará. Y tampoco puedo sacar plaza para el siguiente a A Coruña desde la app porque registra que voy en el anterior y que es uso fraudulento. Es que es increíble”, critica.