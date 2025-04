“Revelando Compostela”: os Centros Socioculturais convidan á veciñanza a redescubrir o municipio

A rede de Centros Socioculturais do Concello de Santiago lanza o programa “Revelando Compostela”, unha proposta de roteiros deseñada para que a veciñanza se achegue dun xeito diferente aos espazos do seu municipio. O obxectivo: coñecer mellor a riqueza natural, histórica e patrimonial de Santiago, tanto nos seus espazos máis coñecidos como noutros moito menos transitados.

A iniciativa, presentada polo concelleiro Xan Duro, inclúe once roteiros durante os meses de maio e xuño, dos cales dous serán en bicicleta. As persoas interesadas poderán inscribirse a partir do martes 22 de abril, presencialmente no centro sociocultural Maruxa e Coralia ou a través do teléfono 981 542 456. Cada roteiro contará cun máximo de 20 prazas.

Dous tipos de percorridos para mirar Compostela con outros ollos

O programa estrutúrase en dúas liñas principais. Por unha banda, os roteiros “Camiños e aldeas con historia”, centrados na zona rural; por outra, os “Roteiros de autor”, percorridos polo ámbito urbano e periurbano cun enfoque na recuperación da memoria colectiva.

“Queremos que a veciñanza descubra espazos do rural que aínda son grandes descoñecidos, pero tamén que redescubra lugares polos que pasa cada día sen coñecer o que agochan”, explicou o edil, que destacou tamén o carácter “reivindicativo e de posta en valor da memoria” desta proposta.

Camiños e aldeas con historia

A sección rural do programa inclúe cinco roteiros: tres a pé e dous en bicicleta.

3 de maio : saída desde o CSC da Peregrina, percorrido pola aldea do Bargo, Miramontes e Marzo de Arriba, con especial atención ás pontes medievais do Gatofero, Camiño Real e Castro da Croa .

: saída desde o CSC da Peregrina, percorrido pola aldea do Bargo, Miramontes e Marzo de Arriba, con especial atención ás . 10 de maio : desde o CSC da Gracia, visita a Bálsoma e A Xesteira , os seus muíños e a antiga central eléctrica.

: desde o CSC da Gracia, visita a , os seus muíños e a antiga central eléctrica. 23 de maio: saída desde Enfesta cara ao Castro de Formarís, a vella estación da Sionlla e a casa consistorial do antigo concello, pasando por Formarís, Penelas e A Costa.

As rutas en bicicleta terán lugar o 4 e o 11 de maio. A primeira irá polas ribeiras do Tambre, con saída desde a Casa Agraria de Meixonfrío, e a segunda explorará o Monte da Costa Negra, partindo do CSC do Romaño. Para participar nestas saídas será necesario ter cumpridos 14 anos.

Roteiros de autor: Santiago como escenario de historias vivas

Estes roteiros céntranse na cidade e os seus arredores, e propoñen seis percorridos únicos:

14 de maio : desde o CSC Maruxa e Coralia, visita ampliada aos pazos de Compostela , un roteiro que xa triunfara na programación de Nadal.

: desde o CSC Maruxa e Coralia, visita ampliada aos , un roteiro que xa triunfara na programación de Nadal. 19 de maio : andaina polo río Sarela , desde a ponte de Asén ata Pontepedriña de Arriba.

: andaina polo , desde a ponte de Asén ata Pontepedriña de Arriba. 24 de maio : visita guiada e teatralizada ao Casino de Santiago , un espazo emblemático da cidade.

: visita guiada e teatralizada ao , un espazo emblemático da cidade. 12 de xuño : “ Orgullosos de Lorca en Compostela ”, roteiro con motivo do Orgullo LGTBI, centrado nos espazos vencellados a Federico García Lorca .

: “ ”, roteiro con motivo do Orgullo LGTBI, centrado nos espazos vencellados a . 19 de xuño : “ Freiras e non tan submisas ”, con saída desde Santa Clara, para descubrir a historia das mulleres nos conventos e os espazos de liberdade que atoparon neles.

: “ ”, con saída desde Santa Clara, para descubrir a historia das mulleres nos conventos e os espazos de liberdade que atoparon neles. 26 de xuño: percorrido polos Cafés históricos de Santiago, como o Suízo, o Español, o Quiqui Bar ou o Derby.

Inscricións

As persoas interesadas poderán inscribirse a partir do martes 22 de abril no centro sociocultural Maruxa e Coralia, situado na cidade histórica, ou chamando ao 981 542 456. Cada roteiro conta cun límite de 20 prazas, polo que se recomenda formalizar a inscrición con antelación.