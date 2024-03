Salvador Sobral presenta este sábado en Santiago o seu disco "Timbre"

Santiago de Compostela prepárase para recibir novamente á sensibilidade musical e o encanto único de Salvador Sobral, gañador de Eurovisión en 2017, quen regresa a Galicia co inicio da primavera para presentar este sábado no Auditorio de Galicia o seu cuarto álbum de estudio, "Timbre", nunha cita que promete ser inesquecible.

Despois de esgotar entradas no Teatro Colón da Coruña e no Auditorio Mar de Vigo o pasado ano por estas datas, nunha xira na que despedía o seu anterior traballo, “bpm”, Salvador selecciona nesta ocasión o Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, como o escenario perfecto para compartir a súa nova obra mestra co público galego.

"Timbre", lanzado o pasado setembro, revela a faceta máis íntima e persoal de Salvador Sobral. Este álbum é unha viaxe ecléctica a través de 11 cancións, cantadas en varios idiomas, incluíndo portugués, español e francés; e colaboracións con artistas como Jorge Drexler, Silvia Pérez Cruz, Silvana Estrada, a súa irmá Luísa Sobral e Barbara Pravi, engaden capas de profundidade e diversidade á experiencia auditiva.

As composicións, todas creadas por Sobral en colaboración co produtor Leo Aldrey, emanan esperanza, amor e vitalidade. O título do álbum, "Timbre", atopa o seu significado na voz distintiva do cantante e na paleta de cores que representan a diversidade das cancións. En palabras do propio Salvador, "O disco será como unha colorida paleta de timbres que disparan a claridade".

Este concerto de Salvador Sobral en Santiago de Compostela preséntase como unha ocasión única que o artista elixiu para compartir a maxia de 'Timbre' co público galego. Unha oportunidade para mergullarse na profunda conexión emocional da súa música, esta velada promete ser moito máis que un simple concerto; será un momento inesquecible onde a voz distintiva, o talento e o característico sentido do humor de Salvador encherán o Auditorio de Galicia cunha enerxía única.

As entradas para a presentación de “Timbre” o vindeiro 23 de marzo no Auditorio de Galicia ás 20.30 horas xa están á venda a través de www.ataquilla.com.