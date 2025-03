Santiago acollerá en abril o Foro Xuntos contra os Abusos

A Xunta organiza para o próximo 7 de abril o IV Foro Xuntos contra os Abusos, unha xornada na que profesionais multidisciplinares de recoñecido prestixio na actuación e tratamento fronte aos abusos sexuais na infancia compartirán os seus coñecementos e experiencias. Este foro é o máis importante de España no ámbito da prevención e a detección do abuso sexual infantil.



O evento, que contará con diferentes charlas nas que os relatores darán a coñecer a súa experiencia, está destinado fundamentalmente a profesionais que traballan directamente coa infancia desde calquera eido, social, educativo, xurídico ou sanitario. A cita, á que asistirán 150 persoas, celebrarase no Edificio CINC da Cidade da Cultura de Galicia.



Durante toda a mañá haberá nove profesionais que expoñerán as súas experiencias e coñecementos. O primeiro será José Manuel Ucha, fiscal xefe de Menores de Galicia, que falará sobre as medidas de protección dos nenos e adolescentes fronte ao abuso e o papel que xogan as administracións públicas neste eido. Seguidamente, o psicólogo especialista en psicoloxía clínica Arun Mansukhani abordará o impacto neuropsicolóxico do abuso.



A terceira charla será a de María Belén Rubido, xuíza decana dos Xulgados de Pontevedra, que falará sobre a proba preconstituida en delitos de abusos sexuais a menores. Para rematar a quenda da mañá intervirá Pilar Polo, psicóloga da Fundación Vicky Bernadet, que impartirá unha conferencia titulada Como romper o silencio en casos de abuso sexual infantil. O poder psicoterapeutico da denuncia.



Pola tarde, Marta Fresnillo, subdirectora do departamento xurídico da Fundación Anar, presentará un estudo sobre a violencia sexual na infancia e na adolescencia, que recolle datos entre 2019 e 2023. A continuación, Sandra María Iglesias, xuíza decana dos Xulgados de Santiago de Compostela, falará sobre a xustiza adaptada á infancia e á adolescencia.



As dúas últimas charlas do día serán as de Emilie Rivas, responsable do modelo Barnahus en Save The Clidren España, que abordará a implantación deste sistema, e a de Tamara Méndez, médico forense e coordinadora das UVFIs do Imelga, que explicará o traballo que realizan as unidades de valoración forense integral.