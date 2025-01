Santiago activa o protocolo de intervención ante neve

Ante as baixas temperaturas previstas para os próximos días, o Concello de Santiago anunciou na tarde do mércores a activación do protocolo de intervención ante neve ou xeo. Este mecanismo permite asegurar unha resposta rápida e eficaz no caso de que sexa necesario actuar para garantir a seguridade nas estradas e vías públicas.

O protocolo inclúe a distribución de sal

nos puntos máis críticos da cidade e nas vías con maior circulación para previr posibles conxelacións que poidan dificultar o tráfico rodado e peonil.

Dende o Concello explican en que se trata dunha medida preventiva, especialmente ante o descenso acusado das temperaturas que se espera nas próximas xornadas.

O equipo de emerxencias municipal está preparado para intervir no momento en que se detecten acumulacións de xeo ou neve que poidan supoñer un risco para a poboación. Por outra banda, recoméndaselle á cidadanía extremar as precaucións, especialmente en zonas sombrías ou pouco transitadas, onde as baixas temperaturas poderían provocar a formación de capas de xeo.