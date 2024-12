Santiago aposta pola xuventude: máis actividades, mellores horarios e reforzo de persoal no Centro Xove da Almáciga

O Centro Xove da Almáciga, un dos epicentros culturais e de ocio da mocidade en Santiago, prepara un salto de calidade sen precedentes. A Xunta de Goberno aprobou hoxe un novo contrato de xestión cun orzamento que ascende a 767.586,76 euros, cun prazo de execución de tres anos prorrogables por dous máis. Este novo acordo duplicará os recursos do equipamento, garantindo unha mellora na oferta de actividades, infraestruturas e condicións laborais.

Novos horarios, máis bandas e un espazo aberto ao talento

Unha das grandes novidades do contrato será a ampliación de horarios, un cambio que permitirá que o centro peche ás 12 da noite os xoves, venres e sábados, dúas horas máis tarde do habitual. “Isto dará máis espazo tanto ás actividades como aos locais de ensaio, que na actualidade acollen a trintena de bandas locais,” sinalou Rozas.

Pero a ampliación vai máis aló do tempo: o servizo pasará de 96 a 154 horas semanais. Estas horas dividiranse entre tarefas de animación sociocultural, coordinación pedagóxica e mantemento técnico, garantindo unha cobertura integral para todas as actividades do centro.

Unha programación que medra e se diversifica

A oferta de actividades vinculadas ao Centro Xove será tamén notablemente máis ambiciosa. Pasará de 482 a un mínimo de 900 horas anuais, reforzando o papel deste espazo como motor cultural e de ocio para a xuventude. Entre os novos recursos previstos inclúense un xerador eléctrico e un servizo de transporte de materiais, que permitirá levar as iniciativas do centro a outros eventos e espazos de Santiago.

Un contrato que tamén pensa nas persoas

A nova licitación tamén incorpora avances no ámbito laboral. Entre as melloras destacan un plan de formación de 100 horas anuais para cada persoa traballadora e a ampliación da xornada completa para o persoal técnico de son e iluminación. Ademais, créase unha nova figura de coordinación de proxectos e actividades, garantindo unha xestión máis eficiente e especializada.

Unha aposta polo futuro de Compostela

Con este novo contrato, o Centro Xove da Almáciga reafírmase como un espazo clave para a xuventude compostelá, ofrecendo non só un lugar onde expresarse e medrar, senón tamén unha plataforma para o talento local que seguirá enriquecendo a vida cultural da cidade. “Este é un paso máis na nosa misión de apoiar e dar visibilidade á mocidade de Santiago,” concluíu a concelleira.