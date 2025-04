Santiago aprueba los presupuestos municipales para 2025 con una inversión de 146 millones de euros

El Pleno del Concello de Santiago ha dado luz verde, de forma definitiva, a los presupuestos municipales para el año 2025. Con el apoyo de BNG, Compostela Aberta y el Grupo Municipal Socialista, las cuentas superan los 146 millones de euros e incluyen partidas clave para mejoras en vivienda, infraestructuras y servicios sociales.

Una alegación rechazada y un compromiso con la ciudadanía

Tras su aprobación inicial en el Pleno del 27 de febrero, el proyecto presupuestario pasó por un periodo de exposición pública, durante el cual recibió una única alegación por parte de la Asociación Volta do Castro - O Rial. Dicha alegación fue finalmente inadmitida tras un informe técnico que determinó que no cumplía los requisitos legales establecidos en la normativa de haciendas locales.

El concejal de Economía y Hacienda, Manuel César, señaló que, aunque las demandas vecinales son legítimas, la ley no contempla su admisión en este proceso. No obstante, el edil reiteró el compromiso del gobierno municipal con la mejora de las condiciones en la Volta do Castro y el Rial de Conxo, destacando actuaciones ya realizadas y otras previstas para los próximos meses.

Cuentas orientadas al bienestar social y a la sostenibilidad

El presupuesto aprobado refleja un gasto corriente de 130 millones de euros, mientras que la partida para inversiones reales alcanza los 13,8 millones, incluyendo suplementos de crédito.

Entre las partidas destacadas, el eje social ocupa un papel central con fondos para el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), becas de comedor y ayudas para libros o actividades extraescolares. En el ámbito de la vivienda, se prevé una inversión de 4,2 millones de euros, así como la rehabilitación de cinco viviendas en la rúa Caramoniña.

El mantenimiento del espacio público también es una prioridad, junto con la mejora de infraestructuras y equipamientos vinculados al bienestar y la seguridad. Entre los proyectos destacan la remodelación del Estadio Verónica Boquete (1,3 millones de euros), la creación de una cocina central para comedores escolares (1 millón de euros) y la rehabilitación de la Casa das Persoas Maiores (432.000 euros para su primera fase).

Además, el presupuesto pone el foco en la sostenibilidad ambiental con inversiones en compostaje, renaturalización de espacios y mejora del ciclo del agua, incluyendo 250.000 euros para la reparación de una tubería de captación del río Tambre.

Valoración de la alcaldesa

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, destacó la importancia de estos presupuestos en un contexto económico complejo: "Son unas cuentas necesarias que inciden en mejoras en obras, servicios públicos, vivienda, educación, cultura y deporte. Damos respuesta a las necesidades de la vecindad en tiempos que no son fáciles".

Con la aprobación definitiva del presupuesto, el Concello de Santiago da un paso adelante en la planificación de 2025, garantizando inversiones clave para el desarrollo de la ciudad y el bienestar de sus habitantes.