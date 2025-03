Santiago marca o camiño en Europa: Por isto é exemplo de éxito en políticas de vivenda

Santiago de Compostela avanza como un modelo a seguir en políticas de vivenda a nivel europeo. Así o destacou o vicepresidente da Comisión de Vivenda do Parlamento Europeo, Vicent Marzà, tras unha reunión coa alcaldesa, Goretti Sanmartín, na que tamén participaron o concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, Iago Lestegás, e a eurodeputada Ana Miranda.

O encontro serviu para analizar as medidas postas en marcha polo Goberno municipal en materia de vivenda, desde a rehabilitación de inmobles ata a regulación do uso turístico, pasando pola colaboración coa Sareb para fomentar a vivenda protexida.

Un modelo de referencia en Europa

"Santiago é referente a nivel europeo", afirmou Marzà, quen destacou que a capital galega está impulsando accións innovadoras para garantir o acceso á vivenda. Entre elas, subliñou a recente saída a poxa pública de inmobles en ruína para a súa recuperación como vivendas e a regulación para priorizar o uso residencial fronte ao turismo.

O representante europeo enmarcou estas medidas no traballo que está a realizar a Comisión de Vivenda do Parlamento Europeo para elaborar un informe que servirá de guía para as políticas comunitarias nesta materia. "Queremos trasladar estas boas prácticas a outras cidades europeas", asegurou.

Aposta pola rehabilitación e vivenda accesible

A alcaldesa Goretti Sanmartín reiterou que a vivenda é unha das prioridades do seu goberno e que se está a traballar desde múltiples enfoques: investimento orzamentario, regulación urbanística, políticas de rehabilitación e colaboración institucional.

Pola súa parte, o concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, defendeu a estratexia municipal de apostar pola recuperación do parque inmobiliario existente, destacando que “Santiago ten un patrimonio inmobiliario moi amplo, pero unha parte importante del está abandonada”.

A reunión tamén serviu para analizar as medidas que se están impulsando a nivel europeo, como unha nova directiva que entrará en vigor en 2026 e que regulará o uso turístico da vivenda e o funcionamento das plataformas de alugueiro vacacional. Ademais, Marzà avanzou que haberá fondos europeos para apoiar a municipios como Santiago no seu esforzo por garantir vivenda accesible para a cidadanía.

Santiago lidera o camiño cara unha nova política de vivenda en Europa

Con esta visita, Compostela sitúase na vangarda das políticas públicas de acceso á vivenda, converténdose nun exemplo que pode inspirar outras cidades europeas. A estratexia municipal en materia de vivenda non só está a ser efectiva a nivel local, senón que podería marcar o rumbo da futura normativa comunitaria nesta área.