Santiago protexe a autenticidade so seu acibeche cun novo convenio

O Concello de Santiago reafirma o seu compromiso coa tradición ouriveira local grazas a un novo convenio coa Asociación de Artesáns e Comerciantes Ourives de Compostela. A través da Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, Santiago destinará 20.200 euros para apoiar o control da autenticidade do acibeche e a rehabilitación de pezas antigas. A concelleira María Rozas destacou que este convenio permitirá “darlle efectividade ao Plan Estratéxico de Ourivería” para fortalecer a confianza do consumidor e recoñecer o traballo artesanal local.

No control da autenticidade do acibeche, o Instituto de Materiais da USC (iMATUS) será o encargado de analizar e certificar a pureza das pezas, ademais de verificar os talleres habilitados para a súa elaboración. Rozas explicou que esta medida busca “frear a devaluación das pezas de acibeche” dado que “entre o 60 e o 80% das pezas comercializadas como acibeche non o son en realidade”.

O convenio tamén apoia a restauración de xoias antigas seguindo técnicas tradicionais, en especial aquelas vinculadas a pezas eclesiásticas e civís de gran valor patrimonial, para garantir a transmisión de coñecementos a novos ourives. Este proxecto fortalece a colaboración entre institucións e contribúe a preservar a identidade cultural de Santiago.