El secretario de Raxoi reclama al PSOE la resolución del expediente de Muíños para saber si es temporal o definitivo

El secretario del Ayuntamiento de Santiago ha pedido al PSOE la resolución de expediente del concejal socialista Gonzalo Muíños, suspendido 18 meses a raíz del conflicto con la dirección local y ahora expulsado provisionalmente junto a las tres edilas que lo apoyan, para conocer si es "temporal o definitivo".

Así lo ha manifestado, a preguntas de los medios, la portavoz municipal, Míriam Louzao, que ha explicado que la información que tiene el secretario es "una comunicación del PSOE que no incluye la resolución".

Según ha detallado la portavoz local, el secretario requirió el martes al Partido Socialista la remisión de esta documentación, pero todavía no la ha recibido. "Necesita saber si es temporal o definitiva. Eso solo se aclara en la resolución que el secretario no tiene. La solicitó y aun no llegó, por lo que hasta que no llegue no se tomará ninguna medida, pero ya indica claramente que es la expulsión definitiva del grupo la que hace que pasen a no adscritos", ha reiterado.

En concreto, el documento, que el secretario firmó este mismo viernes, concluye, sobre la condición de no adscritos, que tendrán esta condición los concejales que hayan sido expulsados del partido o de la formación política con la que concurrieron a las elecciones.

Respecto a la portavocía, el secretario explica que son los integrantes del grupo municipal los que designan a su portavoz con obligación de comunicárselo después a la presidencia del pleno.