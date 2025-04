Sergio Alba trae a Compostela o seu novo show: “Dous rombos... Pasa para a cama”

Un único pase, aforo limitado e moitas risas aseguradas. O humorista Sergio Alba chega a Santiago de Compostela o vindeiro xoves 1 de maio ás 20:00 horas, co seu espectáculo máis nostálxico: “Dous rombos... Pasa para a cama”. A cita será no Espacio X, situado na cafetería do CGAC, e promete ser unha viaxe directa ao pasado, coa retranca como compañeira de viaxe.

O cartaz do evento

Este novo monólogo parte dunha idea tan sinxela como potente: botar a vista atrás e rirnos, sen filtros nin dramatismos, da nosa propia historia. Daquela época na que a programación televisiva poñía dous rombos na esquina da pantalla para advertir que o contido xa non era apto para cativos. A mensaxe era clara: hora de ir para a cama.

Con este espectáculo, Alba convida ao público a desconectar da rutina dixital e mergullarse nun tempo no que o branco e negro deu paso á cor sen apenas decatármonos, e no que comezamos a ver –e a vivir– a realidade doutra maneira. Un tempo cheo de lembranzas fermosas, si, pero tamén de pequenos episodios dos que, vistos desde hoxe, case dá vergoña lembrar... e que por iso mesmo se prestan tanto ao humor.

“Dous rombos... Pasa para a cama” é, en palabras do seu creador, un exercicio de memoria con moita retranca. Sen moralinas, sen nostalxias empalagosas. Só a vontade de compartir risa e complicidade arredor dun pasado común.

A entrada funciona en taquilla inversa: ti decides canto pagas unha vez remate o show. Iso si, o aforo é limitado, polo que cómpre chegar con tempo.

Un plan diferente para empezar o mes con bo humor e un sorriso cómplice. Porque rirnos do que fomos tamén é unha forma de celebrarnos.