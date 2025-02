Somos Pandeireteiras celebrará o 17 de maio en Santiago de Compostela unha gran foliada aberta ao público

A asociación de mulleres tocadoras Somos Pandeireteiras celebrará a súa segunda xornada pública o sábado 17 de maio, Día das Letras Galegas. A cita, que nesta ocasión estará apoiada polo Concello de Santiago a través de Compostela Cultura, celebrarase nesta cidade en horario de tarde, á fin de favorecer que poida asistir o maior número de tocadoras tanto ao encontro como á foliada posterior, aberta á cidadanía.



Somos Pandeireteiras naceu no 2021 como un espazo de reflexión para as tocadoras de Galicia, o que deu pé á celebración, en Carballo, do primeiro encontro galego de tocadoras. Desta cita e do traballo que se desenvolveu posteriormente, xurdiu un libro homónimo editado por Xerais no 2024 así como a constitución da primeira asociación de mulleres tocadoras galegas.





Co gallo da homenaxe ás cantareiras nas Letras Galegas de 2025, e da man do Concello de Santiago, Somos Pandeireteiras promove unha segunda xornada pública que se desenvolverá o 17 de maio en horario de tarde no Auditorio de Galicia. Nun primeiro momento, de 15.30 a 20.00h, celebrarase un encontro con mesas redondas e de traballo, cuxa participación será gratuíta previa inscrición a través do portal web www.somospandeireteiras.gal Unha vez aconteza o peche deste encontro, celebrarase unha gran foliada aberta á veciñanza.

A Xunta directiva de Somos Pandeireteiras, conformada por Gisela Sanmartín, Mercedes Peón, Ana Fernández e Mar da Bouzas, lembra que a esta gran foliada poderán asistir todas aquelas persoas que así o desexen de calquera punto de Galicia, sen outra intención que bailar e festexar, a través da música, o papel das tocadoras na transmisión da lingua e da tradición oral.