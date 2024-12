Taylor Swift y Quevedo para O Son do Camiño 2025 | ¿Qué artistas quieren ver los compostelanos en el festival?

El festival O Son do Camiño se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes del noroeste español. Mientras sus organizadores trabajan en la confección del cartel para la edición de 2025, los compostelanos ya han comenzado a manifestar sus preferencias.

Desde grandes estrellas internacionales hasta grupos emergentes gallegos, los habitantes de la ciudad tienen mucho que decir sobre el festival que se ha convertido en un símbolo de cultura, música y conexión con el Camino de Santiago.

Edición pasada de O Son do Camiño. Foto de Eladio Lois

Una mezcla de tradición y modernidad



El festival más importante de la tierra del Apóstol siempre se ha caracterizado por su ecléctica propuesta artística, que combina nombres internacionales de renombre con talentos locales, y eso es precisamente lo que los compostelanos parecen querer para 2025.

"Sería increíble ver a Taylor Swift aquí", comenta una estudiante universitaria mientras pasea por el Casco Histórico. "Sus conciertos son espectaculares, y sería un sueño que viniera a Galicia". Este sentimiento se repite entre muchos jóvenes, que mencionan también a artistas como Billie Eilish o The Weeknd como candidatos ideales para el evento.

Aunque son artistas de talla mundial con cachés y agendas muy inaccesibles, un grupo de estudiantes recuerda que "aquí en Santiago ya han estado Bad Bunny, Green Day, los Black Eyed Peas... así que podríamos ver perfectamente a algún cantante top, como Bruno Mars, o alguno que no sea internacional pero que esté muy pegado, como Quevedo".

Green Day en O Son do Camiño

Sin embargo, no todo son grandes nombres internacionales. Los compostelanos también quieren ver a artistas gallegos. "Me gustaría que estuvieran las Tanxugueiras, porque representan nuestras raíces, pero con una perspectiva moderna", dice Manuel, vecino del Ensanche. "También estaría bien dar espacio a otros artistas gallegos emergentes, como Mondra", comenta.

La importancia de la representación gallega



La presencia de música gallega en O Son do Camiño no es solo un deseo, sino casi una exigencia para muchos asistentes locales. "Es importante que haya un equilibrio. O Son do Camiño no es solo un festival; también es una plataforma para mostrar nuestra cultura al mundo", opina Laura, trabajadora de un establecimiento ubicado en la calle del Franco.

Fillas de Cassandra en O Son do Camiño. @Festis

En años anteriores, la inclusión de artistas como Fillas de Cassandra o The Rapants ha demostrado el éxito de apostar por músicos locales. "Es importante que se dé espacio a nuestras tradiciones, pero también que seamos un puente hacia sonidos globales", añade Laura.

El eterno debate sobre los géneros



Mientras la mayoría de potenciales asistentes apuestan por el pop, el indie y la música urbana, otros compostelanos señalan la necesidad de diversificar aún más los estilos musicales. "Podrían intentar traer a algún DJ importante. Es cierto que el año pasado dedicaron un escenario a la electrónica, pero se echa en falta algún nombre del género entre los cabezas de cartel", comenta Iván, un vecino de la plaza Roja apasionado por el techno.

Por otro lado, los amantes del rock mencionan a bandas como Arctic Monkeys o Foo Fighters, que aún no han pisado el Monte do Gozo y podrían ser un gran atractivo para el público internacional que también define el carácter ecléctico de O Son do Camiño.

El Monte do Gozo, un lugar mágico



A pesar de los desafíos logísticos, el Monte do Gozo sigue siendo un lugar icónico para los festivales en Santiago. Su conexión simbólica con el Camino de Santiago y su capacidad para reunir a miles de personas lo convierten en el escenario ideal.

Turistas en O Son do Camiñp. Foto de Eladio Lois

"Ver a artistas de talla mundial mientras sientes el espíritu del Camino es algo único", comenta Jonathan, peregrino y aficionado a la música. "Espero que los organizadores sepan captar ese equilibrio entre lo local y lo global que hace tan especial a O Son do Camiño".

Expectativas en aumento



Con cada edición, la presión para superar el cartel anterior aumenta. O Son do Camiño 2025 no será la excepción, y los compostelanos esperan que los organizadores tomen en cuenta sus sugerencias. Desde Taylor Swift hasta Tanxugueiras, pasando por Quevedo o Mondra, las aspiraciones son altas, pero la ciudad está preparada para recibir con los brazos abiertos a los artistas que iluminarán el Monte do Gozo.

La tierra del Apóstol está lista para bailar, cantar y emocionarse una vez más al ritmo de un festival que ya es parte de su identidad. Ahora, solo queda esperar a que el evento revele el plantel oficial de artistas que compondrán el cartel para saber si cumple con las expectativas del público picheleiro.