Tes 25 horas e falas galego? Doa a túa voz e gaña créditos para os teus estudos

O Proxecto Nós, liderado pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Xunta de Galicia, busca voluntarios para dar voz ao galego na era da intelixencia artificial. A través da plataforma Common Voice, a iniciativa pretende recompilar máis de 1.000 horas de gravacións en galego para desenvolver asistentes virtuais, sistemas de recoñecemento de voz e outras ferramentas tecnolóxicas.

O galego, entre as 10 linguas máis avanzadas en Common Voice

Grazas ao esforzo do Proxecto Nós, o galego xa está entre os dez idiomas con máis frases recollidas na plataforma, con máis de 300 horas gravadas. Porén, o obxectivo é alcanzar as 1.000 horas para garantir que o idioma poida integrarse nas tecnoloxías máis avanzadas.

Para acadalo, o proxecto busca contribucións constantes e ofrece un incentivo atractivo ao estudantado da USC: obter créditos optativos mentres colaboran na gravación e validación de frases.

Como participar?

É moi sinxelo. Se falas galego, só precisas un dispositivo con conexión a Internet e micrófono. A través de Common Voice poderás:

Gravar frases proporcionadas pola plataforma.

Validar as gravacións doutros usuarios.

O estudantado da USC que dedique polo menos 25 horas a estas tarefas poderá conseguir un crédito optativo. A plataforma rexistrará automaticamente a actividade e permitirá xerar unha captura de pantalla como proba dos fragmentos gravados e validados.

Un esforzo clave para o futuro do galego

Ademais de ser unha oportunidade para obter créditos, esta colaboración é fundamental para garantir que o galego teña presenza na tecnoloxía do futuro. As gravacións permitirán que asistentes virtuais, dispositivos intelixentes e sistemas de recoñecemento de voz falen e entendan galego, preservando a súa relevancia no ámbito dixital.

Fai historia coa túa voz

O Proxecto Nós lembra que cada contribución conta e que o futuro do idioma depende do compromiso colectivo. Participar non só beneficia ao galego, senón que permite aos voluntarios formar parte activa dun avance tecnolóxico que marcará a diferenza nos próximos anos.

Queres formar parte do cambio? Visita Common Voice e súmate a esta iniciativa. A túa voz pode ser o próximo gran paso para o galego na era da intelixencia artificial!