Todo a punto en Compostela para el inicio de O Son do Camiño 2024

La emoción se palpa en Compostela. Hace días que la ciudad respira con un ritmo diferente; con la sensación de que algo muy grande está por llegar.



Desde la semana pasada la ocupación hotelera roza el 100%. Mayo es un mes de gran afluencia turística en Compostela, pero hay algo diferente: todo el mundo habla del mismo tema.



Tras una larga espera, O Son do Camiño regresa un año más a la capital gallega.



El festival congregará a unos 40.000 espectadores cada uno de los tres días que dura; un atractivo turístico sin parangón que colocará a Santiago el centro de todas las miradas.

Para todos los gustos



Sin duda, estamos ante una de las ediciones más eclécticas de O Son do Camiño.



Si bien el festival gallego siempre había mostrado esfuerzos por componer un cartel apto para todos los oídos, la propuesta de esta edición destaca por navegar entre una amplísima variedad de géneros.



La música urbana estará muy bien representada. Desde el rap de Fernando Costa y Natos y Waor hasta la controversial BB Trickz, pasando por otros artistas de la talla de Recycled J o Rels B.



En la misma línea, el público podrá disfrutar de los trabajos de Myke Towers y J Balvin, dos de los más importantes pilares del trap latino y el reguetón.



También estarán más que a gusto los fanáticos del rock y el punk. Thirty Seconds to Mars, The Interrupters y, sobre todo, Green Day (con un extraordinario concierto de dos horas de duración) harán temblar las estructuras del Monte do Gozo.



Habrá, además, hueco para una gran variedad de leyendas nacionales (Melendi, La Oreja de Van Gogh, Love of Lesbian) e internacionales (Pet Shop Boys, Icona Pop, Tom Odell).



Estos, junto al escenario ‘Son Electro’ de música electrónica, conforman una experiencia que promete ser inolvidable.



La seguridad está garantizada



Un evento de estas características demanda un dispositivo de seguridad a la altura.



Por eso, habrá un equipo compuesto por más de 225 agentes y un refuerzo especial de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Se podrá seguir por YouTube

Los amantes de la música que no hayan sido capaces de conseguir entradas para asistir al multitudinario evento están de suerte. Tal y como han anunciado recientemente los organizadores de O Son do Camiño, algunos de los conciertos más importantes podrán ser seguidos en vivo y en directo a través del canal de YouTube oficial del festival e, incluso, en el caso de Pet Shop Boys (mañana a las 23.00 horas), en La 2 de TVE.

Así, los interesados podrán ver desde sus casas las actuaciones de artistas como Arde Bogotá (hoy a las 19.20 horas), Natos y Waor (al final del concierto de Pet Shop Boys) o Baiuca (el sábado a las 18.00 horas). Por ahora, la cita que tendrá lugar en el Monte do Gozo será la única con una cobertura de este tipo, lo que refleja el impacto que tiene a nivel nacional.