'Traducir a tradición': Santiago acolle un debate sobre a música tradicional e os seus desafíos actuais

O patrimonio oral e a súa presenza na creación musical contemporánea serán o eixo central da XIX edición das xornadas ‘A Cultura é un dereito’, organizadas pola Deputación da Coruña. Baixo o título ‘Traducir a tradición’, o evento celebrarase do 19 ao 21 de marzo na sede Noroeste da SGAE, en Santiago de Compostela, reunindo figuras clave do mundo da música, a etnografía, a docencia, o dereito e a antropoloxía.

Entre os participantes destacan nomes como Xabier Díaz, Jaume Ayats, Ania González, Xulia Feixóo, Francesc Viladiu, Quique Peón, Raúl Rodríguez, Concha Losada, Rubén Troitiño e Ramon Pinheiro, entre outros. O programa inclúe mesas redondas, conversas e presentacións enfocadas en cuestións como a xestión ética e legal dos arquivos da tradición oral, o impacto da música tradicional no panorama actual e as boas prácticas no traballo de campo.

A comisaria das xornadas é a produtora e xestora cultural Aitana Cuétara, quen lidera o proxecto ‘O que non se escribe’, un ciclo de estudo e actividades arredor da creación contemporánea a partir dos arquivos da tradición oral. Segundo explicou Natividade González, Deputada de Cultura da Deputación da Coruña, ‘Traducir a tradición’ será unha oportunidade para reflexionar sobre o valor do patrimonio oral na identidade colectiva e a súa reinterpretación na actualidade. ‘Queremos crear espazos de diálogo entre a memoria e as novas canles para mantela viva’, sinalou.

A inscrición aos relatorios e mesas redondas está aberta ata o 18 de marzo ás 16 horas a través da web oficial do evento (aculturaeundereito.gal). A entrada é gratuíta e as prazas cubriranse por orde de chegada o día de cada sesión.

O programa da xornada inclúe tamén visitas guiadas a arquivos sonoros e proxectos de recuperación da música de tradición oral. Con prazas xa esgotadas, estas actividades complementarias reforzan o enfoque práctico da iniciativa, achegando aos asistentes á realidade do patrimonio musical galego.

A música de raíz está a vivir un momento de transformación e recoñecemento. Eventos como este permiten abordar os desafíos e oportunidades que xorden cando a tradición se encontra co presente, asegurando que a cultura oral galega continúe a súa evolución sen perder a súa esencia.