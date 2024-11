Unha usuaria de Facebook alerta de intentos de roubo na súa casa de Santiago de Compostela

Os residentes de Son de Abaixo e arredores atópanse en alerta tras un suceso acontecido na noite pasada, no que un home accedeu a unha vivenda da zona coñecida como Casa Corral. Segundo os veciños afectados, o individuo entrou na casa e, ao ser sorprendido por un dos moradores, fuxiu pola ventá, subindo a unha furgoneta de cor clara que o esperaba no exterior.

A fotografía tomada pola denunciante

A situación foi reportada rapidamente á comunidade local a través de redes sociais, onde compartiron unha fotografía do vehículo sospeitoso, aínda que non se puido obter unha imaxe clara.

"É importante que todos esteamos atentos. Canto antes teñamos unha mellor imaxe do vehículo ou da persoa, poderemos informar á Policía Local para que actúe", comentou un dos residentes.

As autoridades recomendan á veciñanza que, en caso de observar movementos sospeitosos ou recoñecer o vehículo descrito, se comuniquen de inmediato coas forzas de seguridade a través do 112 ou do número de contacto da Policía Local.

A situación xerou preocupación entre os habitantes, que agora están tomando medidas adicionais para protexer as súas propiedades e colaboran activamente para identificar ao responsable.