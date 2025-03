A USC impulsa dous cursos online gratuítos sobre a pegada do Camiño de Santiago

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) pon en marcha dous novos cursos en liña gratuítos que afondan na proxección internacional do Camiño de Santiago e na súa pegada na cidade compostelá. A iniciativa, impulsada pola Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións, permite que toda a comunidade universitaria se inscriba de balde, previa inscrición na plataforma correspondente.

Un percorrido pola hospitalidade xacobea

O primeiro dos cursos, titulado "A proxección internacional do Camiño de Santiago. Asociacións, hospitalidade e peregrinos", será impartido por Francisco Singul, doutor en Historia da Arte e xefe de área de Cultura Xacobea da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo da Xunta de Galicia. A actividade formativa analiza a importancia da hospitalidade como un dos piares fundamentais do Camiño de Santiago ao longo dos séculos.

Singul destaca que a ruta xacobea xerou unha ampla rede de hospitais e espazos de acollida dende a Idade Media ata a actualidade, cubrindo necesidades tanto espirituais como materiais dos peregrinos. Ademais, o curso contará coa participación de expertos recoñecidos como Juan M. Monterroso, catedrático de Historia da Arte da USC; Manuel F. Rodríguez, xornalista e estudoso do Camiño; José Antonio de Rísea, hospitalero e membro da Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago; e Antón Pombo, historiador e xornalista especializado na ruta xacobea.

Santiago, meta de peregrinos ao longo da historia

O segundo curso, "Topografía xacobea da cidade de Santiago de Compostela, meta internacional de peregrinación", será impartido polo profesor Miguel Taín, director da Cátedra do Camiño e catedrático da USC. Esta formación explorará o valor histórico e patrimonial de Compostela, cidade recoñecida pola UNESCO como Patrimonio da Humanidade dende 1985.

O curso propón unha viaxe polos espazos que deron servizo aos peregrinos ao longo dos séculos, como o Hospital Real, o mercado, a Rúa do Franco ou o Cruceiro do Home Santo. Tamén se analizará a importancia de templos como a Catedral de Santiago, a igrexa de Salomé ou San Fiz de Solovio.

Entre os especialistas que colaborarán no curso atópanse Manuel Castiñeiras, presidente do Comité de Expertos do Camiño de Santiago; Paolo Caucci von Saucken, presidente de honra do mesmo comité; Ramón Yzquierdo Peiró, director técnico do Museo da Catedral de Santiago; e novamente Antón Pombo.

Inscrición aberta

Ambos cursos están dispoñibles de forma gratuíta para a comunidade universitaria da USC. Os interesados poden inscribirse a través da plataforma habilitada pola Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións. Unha oportunidade única para afondar na historia, o patrimonio e a proxección internacional do Camiño de Santiago.