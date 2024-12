A USC recoñece a 120 traballadores no acto das Insignias Fonseca

O Salón Nobre do Colexio de Fonseca foi o pasado venres o escenario do acto institucional de entrega das Insignias Fonseca, coa que a Universidade de Santiago de Compostela (USC) homenaxea aos seus traballadores con máis de 30 anos de servizo. Este ano, un total de 120 persoas recibiron este recoñecemento, repartidas entre 73 integrantes do persoal de administración e servizos (PAS) e 47 docentes.

Unha cerimonia de recoñecemento á experiencia e compromiso

O reitor da USC, Antonio López, presidiu o evento acompañado por membros do equipo reitoral. Durante a súa intervención, destacou a dedicación e o “bo servizo” das persoas homenaxeadas. López subliñou que estas tres décadas coinciden cun dos períodos de maior transformación da institución, marcados pola segregación universitaria, os avances en igualdade, o uso de novas tecnoloxías e o compromiso da USC con Galicia. “A USC atesoura moita experiencia, acreditada por todas e todos os que estades aquí e da que o prestixio da institución pode dar boa conta”, afirmou.

Discursos inspiradores do PAS e o profesorado

En representación do persoal técnico, de xestión e de administración e servizos, a directora da Biblioteca Universitaria, María Isabel Casal Reyes, animou a manter o compromiso coa institución. “Todos nós construímos día a día a USC”, afirmou, convidando aos seus compañeiros a preservar o sentido de pertenza e a servir de referencia para as novas xeracións. Tamén insistiu na importancia de afrontar os retos con honestidade e lealdade institucional.

Por parte do profesorado, o profesor Luis Quintela reflexionou sobre os cambios experimentados na docencia durante as últimas tres décadas. Referiuse á transición cara ao sistema de Bolonia, “chea de dificultades polos escasos recursos”, así como á chegada dun estudantado con “enormes habilidades tecnolóxicas e unha mentalidade global”. Segundo Quintela, o acceso instantáneo á información cambiou por completo o papel do docente: “Antes, a primeira fonte de información era o profesor; hoxe, a información está dispoñible a un click”.

Unha tradición que enaltece o labor universitario

A entrega das Insignias Fonseca, que se celebra anualmente, destaca a importancia do traballo de todo o persoal da USC na construción do prestixio da institución. Este evento serve como recordatorio da dedicación e o esforzo que, durante tres décadas, teñen feito posible o desenvolvemento e a excelencia da universidade compostelá.