Usuarios piden precaución por la oleada de estafas en las entradas de O Son do Camiño

Uno de los festivales más importantes de Galicia, O Son do Camiño, está a la vuelta de la esquina. Como no puede ser de otra forma, en este momento las entradas escasean, y cualquier oferta de abono que se presente en redes sociales es mirada como si fuera un tesoro por los que todavía no han sido capaces de adquirir uno.

Sin embargo, es bien sabido que no todo lo que brilla es oro. Y este caso no es una excepción.

A lo largo de esta semana, diferentes usuarios han reportado en redes sociales haber sufrido estafas en la compra de tickets para O Son do Camiño.

Según explican los mensajes, algunos de ellos recogidos por la cuenta Salseo USC (@salseo_usc), los presuntos autores del timo son dos personas que, supuestamente, suplantan la identidad de otra persona para cubrirse las espaldas.

El pago se hace a través de Bizum y, en el momento de transferir el pase al festival, los vendedores "desaparecen" o envían un documento falsificado con la imposibilidad de ser localizados, al haber hecho el proceso bajo un nombre que no es el suyo.

Recomendaciones

En primer lugar, solo se recomienda comprar entradas solamente en páginas web oficiales; fiables y con garantías.

En caso de comprarle el ticket a un usuario, este debería ser siempre alguien conocido o de confianza. Preferiblemente, además, en persona.

Por último, a la hora de adquirirlas, es importante revisar los detalles de la entrada para cerciorarse de que no hay ningún dato incorrecto o algún indicio de que pueda ser un documento falsificado.

Si la compra se ha hecho y el usuario ha sido estafado, debe presentar una denuncia lo antes posible.