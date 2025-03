Vázquez Reino: "Queremos que se deixe de falar do sector do ladrillo"

O presidente do clúster Galicia Constrúe, Diego Vázquez Reino, destacou hoxe en Santiago de Compostela os logros e desafíos do sector da construción en Galicia nun almorzo informativo con xornalistas. No encontro, abordou cuestións clave como o impacto da crise de prezos, a falta de profesionais e a necesidade de modernización do sector, que representa un eixo fundamental da economía galega.

Foto de familia do equipo directivo da organización, ao inicio do acto | Eladio Lois

Un sector clave para Galicia

A construción en Galicia xera un Valor Engadido Bruto (VEB) de 4.281 millóns de euros, o que supón o 9,1% do PIB autonómico, segundo datos do Instituto Galego de Estatística. Ademais, a produción total do sector alcanzou os 8.134 millóns de euros en 2022, representando o 11,4% da produción económica de Galicia. Trátase, polo tanto, dun ámbito fundamental para a xeración de riqueza, xa que o 66% da economía industrial galega está ligada á construción.

O sector conta con máis de 12.700 empresas e emprega a preto de 133.000 persoas, das cales 98.107 están en Réxime Xeral e 34.852 son autónomas. Con todo, enfróntase a un desafío demográfico que pon en risco a súa continuidade: nos próximos cinco anos, xubilaranse 20.000 traballadores, aproximadamente o 25% da súa forza laboral. "Non hai unha fórmula máxica para solucionar isto, pero debemos modernizar o sector e facelo máis atractivo para a mocidade e as mulleres ", explicou Vázquez Reino.

A crise de prezos

Nos últimos anos, a construción tivo que facer fronte a múltiples desafíos. A pandemia da COVID-19 foi un dos primeiros retos, pero o sector conseguiu manter a súa actividade ao ser considerado esencial.

Posteriormente, a guerra en Ucraína provocou unha escalada de prezos nos materiais de construción, facendo inviables moitos contratos xa asinados . Ante esta situación, Galicia foi pioneira en revisar extraordinariamente os prezos das obras públicas, unha medida que posteriormente se aplicou no resto de España.

O presidente do clúster da construción destacou que a colaboración público-privada foi clave para superar estes obstáculos, permitindo que o sector se adaptase ás novas circunstancias e evitase unha paralización masiva de proxectos.

Seguridade laboral e control das obras pequenas

Outro dos puntos centrais do encontro foi a mellora da seguridade laboral no sector. Galicia Constrúe traballa na posta en marcha dun Plan de Autovixilancia nas obras, especialmente nas pequenas, que adoitan estar menos controladas. " O obxectivo non é sancionar, senón asesorar e previr riscos ", explicou Vázquez Reino. Este programa, que se lanzará nos próximos meses en colaboración coa Consellería de Emprego, pretende reducir a accidentalidade e mellorar as condicións de traballo.

Modernización e industrialización: o futuro da construción

O sector está inmerso nun proceso de transformación tecnolóxica e industrialización. Galicia Constrúe centra nestes momentos os seus esforzos na elaboración da primeira Guía de Industrialización da Construción en Galicia, un documento estratéxico que pretende adaptar os procesos produtivos ás necesidades da comunidade autónoma. Esta guía marcará un punto de inflexión ao incorporar novas tecnoloxías e métodos construtivos máis eficientes.

Ademais, tamén se está a desenvolver unha Guía de Dixitalización da Construción, que sentará as bases para a adopción de ferramentas dixitais no sector. A aposta pola innovación permitirá mellorar a eficiencia dos proxectos, reducir custos e optimizar recursos.

"Queremos que se deixe de falar do sector do ladrillo e que a construción sexa vista como unha industria tecnolóxica, innovadora e dinámica", subliñou Vázquez Reino.

Vázquez Reino, na exposición | Eladio Lois

Un sector aberto á sociedade

Galicia Constrúe ten como obxectivo romper os prexuízos que rodean a construción e presentala como un sector moderno e atractivo. A súa estratexia pasa por abrir o sector á sociedade, potenciar a súa imaxe e fomentar a incorporación de novo talento.

"Queremos ser un sector que constrúe país, que aposta pola innovación e que ofrece oportunidades de emprego de calidade", concluíu o presidente do clúster, insistindo en que a modernización e a captación de profesionais son os grandes retos para os próximos anos.