El viral vídeo de un usuario circulando fuera del carril bici desata el debate en Santiago

Un vídeo publicado en la cuenta de Instagram @salseo_usc ha desatado un encendido debate sobre el uso del carril bici en la ciudad. En las imágenes, que ya han acumulado un considerable número de visualizaciones, se observa a un ciclista ignorando completamente el carril bici y circulando por la carretera, generando comentarios críticos entre la comunidad universitaria y los ciudadanos.

El incidente, registrado en la zona de Sar, pone de relieve un problema recurrente: la falta de respeto por las infraestructuras diseñadas para mejorar la convivencia entre ciclistas y automovilistas. "¿Y si no usan los carriles bici, yo me pregunto, para qué los piden?", comentó un usuario indignado en la publicación de @salseo_usc.

Sin embargo, algunos usuarios han mostrado posturas más comprensivas, señalando posibles deficiencias en el diseño o mantenimiento de los carriles bici como una de las razones por las que algunos ciclistas optan por no utilizarlos. "Respondería muchas cosas. Está claro que los conductores no son ciclistas, porque, de serlo, entenderían las múltiples razones por las que probablemente la ciclista no está usando ese carril bici. Pero, al final, siempre es la misma conclusión: ¡los carriles bici en Santiago de Compostela son una basura! Están mal diseñados y, en la práctica, no sirven para nada", argumentó otro comentarista.

El vídeo no solo ha generado opiniones divididas, sino que también ha vuelto a abrir el debate sobre la necesidad de una mayor concienciación y cumplimiento de las normas viales, tanto por parte de los ciclistas como de los conductores, para garantizar una movilidad más segura y eficiente en Santiago de Compostela.