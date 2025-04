A webserie do alumnado do Xelmírez que quere revolucionar o audiovisual galego

A voz da mocidade compostelá faise ouvir a través de «Escóitasme?», un proxecto audiovisual creado polo alumnado de 4º da ESO do IES Arcebispo Xelmírez I, que acaba de ser finalista no Premio á Produción de Contido Dixital en Galego da 12.ª edición do Carballo Interplay, o festival de contidos dixitais máis relevante de Galicia, que se celebrará do 24 ao 27 de abril.

Dirixida pola profesora Nuria Quintas, a webserie nace coa intención de visibilizar o labor de convivencia escolar que se leva a cabo no centro a través dos coñecidos como Equipos A, grupos de estudantes que actúan como mediadores en conflitos, apoiando aos seus compañeiros e compañeiras nos momentos máis complicados do día a día escolar.

A continuación, o teaser da peza:

Unha aposta innovadora que fala a linguaxe da mocidade

«Escóitasme?» é moito máis ca un proxecto educativo: é unha produción dixital en galego feita por e para adolescentes, cun enfoque audiovisual actual, dinámico e con espírito de transformación. Con capítulos breves e autoconclusivos de entre 5 e 10 minutos, a serie mergúllase nos dilemas que máis preocupan á mocidade: o acoso escolar, a identidade persoal, o respecto á diversidade ou o uso responsable das redes sociais.

A elección do formato webserie responde a unha estratexia pedagóxica clara: falar na linguaxe do alumnado, empregar ferramentas próximas ao seu universo e impulsar as competencias dixitais e audiovisuais nun contexto real, creativo e colaborativo.

Galego, inclusión e cultura multipantalla

O proxecto, elaborado integramente en lingua galega, tamén se presenta como unha ferramenta poderosa de normalización lingüística, integrando o idioma nun contido atractivo e relevante. «Escóitasme?» bebe da fragmentación narrativa contemporánea, asume a serialidade como fórmula expresiva e abraza unha estética e ritmo propios da cultura multipantalla.

O enfoque coeducativo e inclusivo permite ademais que o proxecto sirva como espazo de reflexión e debate, convidando non só ao alumnado senón a toda a comunidade educativa a participar activamente, sentir que as súas voces contan e que as súas realidades son representadas.

Finalista entre os grandes

A selección como finalista no Carballo Interplay supón un recoñecemento de gran nivel para este centro compostelán, que vén destacando polo seu compromiso coa transformación dixital e educativa, apostando por formatos que empoderan o alumnado e o conectan co mundo real.

Foto de familia dunha edicion anterior do Carballo Interplay

A súa presenza no festival supón tamén unha oportunidade para compartir metodoloxías educativas pioneiras, nas que aprender facendo é moito máis ca unha frase: é unha filosofía de ensino. E sobre todo, unha mostra de que cando se ofrece espazo e ferramentas, a mocidade galega ten moito que contar... e sabe como facelo.