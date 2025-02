O xornalista Jesús Cintora estará este luns en Santiago para falar do poder das redes

O Ateneo de Santiago acollerá unha conferencia imprescindible para quen queira entender as relacións entre os medios de comunicación, o poder político e as redes sociais. O protagonista será Jesús Cintora, un dos xornalistas máis recoñecidos do panorama estatal, cunha traxectoria marcada pola análise política e a información independente.

Un xornalista con historia

Licenciado en Xornalismo pola Universidade de Navarra, Cintora comezou a súa carreira en emisoras como Cadena SER, TVE Navarra e El Mundo. Dirixiu espazos informativos como Hora 14 e Hora 25 antes de dar o salto á televisión, onde presentou programas como Las mañanas de Cuatro, recoñecido cun Premio Ondas. Tamén participou en espazos de análise como Al rojo vivo e La Sexta Noche.

Ademais, é autor de libros como "La hora de la verdad", con entrevistas a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias ou Pablo Casado; "Conspiraciones" ou o seu máis recente, "El precio de la verdad", onde afonda na manipulación informativa ao servizo do poder político e económico.

A cita

📅 Cando? Luns, 24 de febreiro, ás 19:30h

📍 Onde? Ateneo de Santiago, Rúa do Vilar, 19

Poderá, ademais, seguirse telematicamente aquí: