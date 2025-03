A Xunta aproba o proxecto para converter a VAP Brión-Noia en autovía

A Xunta de Galicia deu un paso máis na mellora da conexión viaria entre Santiago e Noia coa aprobación do proxecto de trazado da primeira fase da conversión en autovía da Vía de Altas Prestacións (VAP) Brión-Noia. O anuncio, publicado hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG), inclúe a declaración de utilidade pública e a urxente ocupación dos terreos necesarios para levar a cabo esta transformación.

O investimento destinado a esta actuación superará os 29 millóns de euros, dos cales unha parte irá destinada ao pagamento dos 11 predios afectados polo novo trazado. Esta primeira fase permitirá desdobrar 9,66 quilómetros da vía, desde o remate da autovía AG-56 (Santiago-Brión) ata o inicio do tramo Martelo-Noia, o que representa o 60% da lonxitude total da VAP Brión-Noia.

Unha autovía máis segura e eficiente

O proxecto aprobado prevé que cada calzada dispoña de dous carrís de 3,5 metros, beiravías exteriores de 2,5 metros e interiores de 1 metro, ademais dunha mediana de 3 metros entre ambas plataformas. O obxectivo é garantir unha circulación máis fluída e segura para os condutores, mantendo as características da autovía no tramo Santiago-Brión.

Ademais, realizaranse modificacións na conexión coa autovía Santiago-Noia (AG-56) para adaptar o trazado actual á nova infraestrutura. Unha das actuacións destacadas será a reconstrución dos noiros do desmonte na marxe esquerda en dirección Noia, co fin de gañar espazo suficiente para a nova calzada.

Obras previstas e novos enlaces

A Xunta prevé licitar as obras do subtreito Brión – enlace de Urdilde ao longo deste ano, cun prazo de execución estimado en 18 meses. Durante a fase de construción, manterase a funcionalidade da vía, xa que o desdobramento realizarase cara ao lado contrario do actual carril lento.

Actualmente, o tramo obxecto da conversión en autovía conta con dous enlaces a distinto nivel, Urdilde e Martelo, que se manterán tras a ampliación. O ramal de Gundín, en cambio, desaparecerá pola imposibilidade física de conservalo co novo trazado.

Un novo viaduto en Naveira

Entre as actuacións estruturais máis relevantes destaca a construción dunha ponte xemelga ao viaduto de Naveira, coa peculiaridade de que os pilotes dos estribos xa están executados. O viaduto contará con 7 vans de 40 metros de luz e pilas ocos octogonais. O taboleiro terá unha anchura de 11,50 metros, garantindo a estabilidade e resistencia da infraestrutura.

Con esta nova fase, a Xunta avanza no seu compromiso de mellorar as infraestruturas viarias da comarca, optimizando a conexión entre Santiago e Noia e reforzando a seguridade e a eficiencia do tráfico.