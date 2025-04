La Xunta destaca el proyecto Enki por fomentar la inclusión y el deporte adaptado en el Camino de Santiago

La directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, ha sido la encargada de recibir este sábado a los participantes de una nueva edición de Enki no Camiño y Convivindo no Camiño, que han llegado a la plaza do Obradoiro. Allí, ha destacado este proyecto por fomentar la inclusión y el deporte adaptado en el Camino de Santiago y ha señalado que esta iniciativa contribuye a que personas con discapacidad hagan esta ruta jacobea.



En este sentido, también ha recordado que estos proyectos cuentan con el apoyo del Gobierno gallego, que destina este año un total de 300.000 euros a la Fundación Abrente, de la que forma parte Enki, para financiar estas y otras iniciativas con cargo a las ayudas del 0,7 % del IRPF.



Así, ha hecho hincapié en que ambas actividades buscan dar "un paso más" en la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales, en este caso, a través de la unión del deporte con un elemento cultural y simbólico como es el Camino de Santiago.