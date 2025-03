A Xunta de Galicia impulsa a accesibilidade en Santiago con novas axudas para mellorar a calidade de vida

Santiago de Compostela dá un paso máis na mellora da accesibilidade das súas vivendas, grazas a unha nova convocatoria de axudas da Xunta de Galicia que mobiliza 5,3 millóns de euros para toda Galicia. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, supervisou hoxe un exemplo desta iniciativa na capital galega, onde se instalou un ascensor nun edificio grazas a unha subvención superior aos 100.000€, que cubriu o 65% do custo total da obra.

O proxecto beneficiou directamente a 9 familias que, ata agora, se vían limitadas pola falta de accesibilidade no seu edificio. A instalación do ascensor mellora notablemente a calidade de vida destas persoas, especialmente aquelas con mobilidade reducida ou discapacidade, facilitando o seu día a día.

Axudas de ata 18.000€ para mellorar a accesibilidade en Santiago

A nova convocatoria de axudas permitirá que tanto propietarios como comunidades de veciños en Santiago soliciten subvencións para realizar obras de accesibilidade en vivendas e espazos comúns. As axudas, que os solicitantes poderán pedir entre o 20 de marzo e o 28 de abril, cobren unha ampla gama de melloras, como a instalación de ascensores, ramplas, salvaescaleiras ou automatismos para a apertura de portas.

A contía das subvencións pode chegar ata os 18.000€, especialmente se as vivendas están habitadas por persoas con discapacidade. A conselleira subliñou que as axudas poden cubrir até o 80% do custo total da obra, facendo que moitas familias e comunidades poidan acometer melloras sen que supoñan unha carga económica insostible.

Unha oportunidade para que Santiago sexa máis accesible

Con esta convocatoria, a Xunta pretende eliminar barreiras físicas nos edificios e espazos comúns de Santiago, facendo da cidade un lugar máis accesible e inclusivo para todos. Estas medidas, ademais de beneficiar a persoas con discapacidade, melloran a mobilidade e autonomía dos veciños en xeral.

A solicitude das axudas realizarase a través da web do Instituto Galego da Vivenda e Solo, e será unha oportunidade para que moitas comunidades santiaguesas podan acceder aos fondos necesarios para transformar os seus edificios, creando un entorno urbano máis cómodo e accesible para toda a cidadanía.