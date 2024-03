El Boqueixón vence el torneo Pre – Féile de fútbol gaélico

Boqueixón fue este fin de semana el epicentro de la base del fútbol gaélico gallego con la disputa del troneo preparatorio para el European Féile de categoría infantil y cadete que se disputará en Vigo en abril. Se trata del Pre – Féile, que se llevó el equipo local el Boqueixón, pero que fue toda una fiesta para los jóvenes que practica esta disciplina.

El Campo Municipal O Forte contó con cinco conjuntos de categorías base y tras la disputa del torneo la clasificación quedó del siguiente modo:

1. Boqueixon (Boqueixón - A Coruña)

2. Montecastelo Keltoi Vigo (Vigo – Pontevedra)

3. IES Xelmírez I (Compostela – A Coruña)

4. O Resío Turonia (Vigo / Gondomar – Pontevedra)

5. Esquios F.G. (Toén – Ourense)

Alexandre Sanmartín ‘Jano’, responsable de las Seleccións Galegas de fútbol gaélico y coordinador general de las ‘Gaélico Escolas PuntoGal’ explió que hacen “unha valoración positiva da xornada, de convivencia entre equipos. Na que se expuxeron novamente a promoción dos valores do fútbol gaélico, un deporte amateur no que hai un respecto especial cara aos árbitros e os compañeiros. No que o importante é defender o equipo da túa localidade”.