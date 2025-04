Félix Alonso: "Si vamos de estrellas, probablemente volvamos estrellados"

El entrenador del Monbus Obradoiro, Félix Alonso, advirtió a sus jugadores del riesgo de jugar con un exceso de confianza ante el colista Morón.



“Vamos a jugar en una pista pequeña, con el público muy encima, y hay que estar muy preparados para eso. Si vamos de estrellas, probablemente volvamos estrellados. Tenemos que ir con la mentalidad de mostrar el mismo respeto a Morón que mostramos a Estudiantes cuando vino aquí”, afirmó en rueda de prensa.



Para el entrenador leonés, el conjunto sevillano ha mejorado “bastante” en las últimas jornadas, por eso espera un partido de máxima dificultad para los suyos.



“Ganaron a Ourense de manera contundente, vencieron en Valladolid, compitieron muy bien en Oviedo y solo cayeron ante Estudiantes en la prórroga. Otro equipo estaría ya desahuciado desde hace varias jornadas y, sin embargo, ellos es todo lo contrario. Disfrutan de cada partido como un premio, como una fiesta, y eso es lo que los hace peligrosos”, comentó.



Para este encuentro, Félix Alonso no podrá contar con Strahinja Micovic, quien, aunque viajó a Cantabria, no pudo disputar ningún minuto debido a un malestar físico que le provocó fiebre durante la semana.



“El otro día por la mañana se levantó con dolor de cabeza, al mediodía empezó a tener fiebre y ya no estaba en condiciones de jugar. Ahora está con antibiótico, pero sigue con algo de fiebre esta noche, y hoy no va a entrenar. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que viaje, teniendo en cuenta además que podemos hacer algún descarte”, explicó.