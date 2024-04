Moncho Fernández: “Manresa es un martillo pilón”

Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, señaló este viernes que el Baxi Manresa es “un martillo pilón” que exigirá la mejor versión de su equipo para sumar un triunfo vital en su carrera hacia la permanencia.



“Es un martillo pilón porque mantienen ese ritmo desde el minuto uno al cuarenta. Juegan muy rápido tras rebote, tras canasta, pero es que además rebotean muy bien en el aro contrario. Ahí va a ser una batalla durante todo el tiempo”, comentó en rueda de prensa.



El técnico santiagués apuntó que su equipo deberá “estar a la altura” en dos aspectos del juego como son “el ritmo del partido y el rebote” para doblegar a un rival que es “letal” en las transiciones.



“Es el equipo de la liga que juega a más posesiones, son los más rápidos y los que más anotan. Por eso hay que controlar el ritmo. Y luego está el rebote ofensivo, que también ahí son los mejores de la liga. Si no somos capaces de estar a altura en esos dos aspectos del juego, no tendremos nada que hacer”, avisó.



En este sentido, Moncho Fernández recordó que también será “muy importante” el acierto de sus jugadores porque eso ayudará a que el ritmo del Manresa “no sea tan alto”.



“El 80 por ciento del partido va a estar en esos aspectos”, incidió el preparador del Obradoiro, para quien su rival tiene el sello de Pedro Martínez: “Hay años que le va francamente bien y otros, no tanto, pero la filosofía no la cambian. Y sus resultados están ahí”.



El equipo santiagués encara este encuentro inmerso en la zona de descenso tras la dura derrota sufrida en la pista del Casademont Zaragoza, en un partido en el que encajaron un escandaloso parcial 18-0 en los últimos minutos.



“Es complejo hacer un análisis de una debacle como la que sufrimos en tres minutos porque no tiene mucha explicación. Cuando estás uno arriba a falta de cuatro minutos y acabas perdiendo como pierdes, no sé a qué echarle la culpa ni cuáles son las causas. Pero es algo que no nos podemos permitir y está en nuestras manos hacerlo”, criticó.



“Los rivales nos tienen que ganar, y la sensación del otro día es muy desagradable porque nos dejamos ir. Jugándonos lo que nos estamos jugando, eso no nos puede pasar”, añadió Moncho Fernández, que tiene la duda del ala-pívot letón Janis Timma para este encuentro.