Moncho Fernández ve clave contener el juego dinámico del Zaragoza

El entrenador del club gallego Obradoiro, Moncho Fernández, ha considerado clave que su equipo sea capaz de contener el juego dinámico del Zaragoza para derrotarlo en el partido previsto en el pabellón Príncipe Felipe.



"Vamos a tener que estar muy bien en aquellas cosas que son básicas en el juego porque Zaragoza es un equipo que corre muchísimo, es uno de los equipos que más anota en tiros de dos y eso es porque juega muy bien en transición. Por ahí vendrá casi todo”, apuntó Fernández en una conferencia de prensa.



En este sentido, el preparador ahondó en la importancia de contener el juego dinámico del equipo zaragozano, así como en ser "fuertes" en el rebote y en "minimizar" el número de pérdidas para "limitar" el número de encestes en la canasta del club rival, entrenado por el técnico Porfirio Fisac.



"Es un equipo con un repertorio táctico defensivo muy amplio. Encontrarte defensas 'box and one' o 'triángulo y dos' no es muy habitual en la liga, y Zaragoza es un equipo que intenta confundir al rival a través de estas defensas", explicó Fernandez.



El técnico del club compostelano apuntó que la principal "laguna" de su equipo durante la temporada ha sido la "irregularidad", porque en muchos partidos han combinado "momentos de gran acierto y muy buen juego con otros malos que te pasan factura".



"La diferencia entre tener dos victorias más o no es enorme, por eso lo que tenemos que hacer es buscar esa regularidad", subrayó Fernández, quien admitió que no necesita explicar a sus jugadores los retos porque "lo saben de sobra".



Por último, dijo estar convencido de que la trayectoria en el equipo del base estadounidense Devon Dotson va a ser "ascendente" porque cada día que pasa lo ve "más integrado" en el grupo.