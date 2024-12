Bribes cuenta los días para su cita navideña más especial, un belén viviente con cien figurantes

Los vecinos de la parroquia de Bribes, en Cambre, se preparan para recibir la Navidad con la celebración de su tradicional belén viviente. La cita, que se realiza desde hace unos 25 años y constituye uno de los atractivos de estas fiestas en el área metropolitana, tendrá lugar el próximo día 15 y contará con la implicación de unas cien personas. Desde media mañana y hasta la tarde, los vecinos recrearán en la Horta do Mosteiro los hechos más significativos del nacimiento de Jesús.



La actividad simboliza la tradición y constituye una muestra de la unión vecinal en esta localidad. “Debimos empezar polo 98 ou así”, dice Manuel Martínez, el presidente de la asociación de vecinos de Bribes, quien agradece “enormemente” la colaboración de la Fundación Venancio Salcines: “Non sei que ten con esta parroquia pero axuda durante todo o ano. Se non fose por Venancio isto non podería facerse, directamente. El paga a carpa, as luces, os permisos e demais, que son gastos inasumibles para a nosa asociación”, explica.

Ataviados con ropajes de época –que año tras año ha ido adquiriendo la agrupación vecinal–, niños y mayores atenderán distintos puestos de artesanía y dulces, compartiendo espacio con el pesebre, los Reyes Magos montados a caballo y todo tipo de trabajadores tradicionales como herreros, lavanderas, panaderos y carpinteros. “Haberá, tamén, xente facendo filloas, rosquillas e augardente de caña”, añade Martínez, quien apunta que también estarán presentes integrantes de Fegerec (Federación Gallega de Enfermedades Raras).



Expectación

En Bribes esperan que el evento sea aún más multitudinario que en ediciones anteriores. “Na carpa hai capacidade para unhas 250 ou 280 persoas, así que o que queira pode vir comer o cocido. O custe para os non socios é de 17 euros e inclúe postre, bebida e café”, comenta el presidente.



El belén estará abierto de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. A las 18.30 horas dará comienzo un concierto en la iglesia de San Ciprián de Bribes a cargo de la soprano Lis Teuntor, que interpretará un repertorio navideño junto a una violinista y un pianista. Habrá un brindis final con los asistentes y el cura local, Javier Taibo.



Amador Rodríguez, residente en Bribes y colaborador habitual en la zona de cocina, define esta actividad como “un día de festa que esperas todo o ano: chega o belén e a lotería e estás realmente no Nadal”, bromea, y destaca la generosidad de la Fundación Venancio Salcines para no dejar morir este evento. Rodríguez anima a todos a acudir al pueblo el domingo 15 para conocer este singular belén: “É algo para ver”, indica.