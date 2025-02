Las mil y una técnicas de Xoanqui Ameixeiras en los fogones

Las técnicas y el buen hacer frente a los fogones de Xoanqui Ameixeiras ya están plasmadas para siempre en un libro. La publicación “O noso mar no teu prato” culmina la serie de una veintena de talleres en los que público de todas las edades pudo comprobar de primera mano diferentes formas de cocinar el producto de proximidad –tanto del mar como de la tierra– adquirido en el propio Mercado de Abastos. “Sempre é un pracer xogar na casa e cociñar diante de mulleres que levan anos facéndoo para as súas familias foi un auténtico desafío”, reconoce el televisivo cocinero.



En las páginas de la publicación no está solo, sino que colabora con un total de cinco chefs de la ciudad que fueron “parte esencial” de este trabajo. Así pues están Rubén García; Carmela del “Pepe Quilé”; Richard Santamaría de “La Malquerida”; Sito Dieste del “Derby” y Marcela.



El libro es un compendio de recetas de todo tipo en el que se estudian, sobre todo, las técnicas. “Por exemplo uns rapantes. Non só hai unha fórmula para cociñalos. Non só se poden fritir, senón que teñen moitas máis posibilidades”, explica Ameixeiras. De hecho en el recetario no hay solo fritos, sino también guisos, “enfumados o distintas formas de facer tempura. Son técnicas que se aplican igualmente á cociña tradicional, da que non nos saímos, pero que nos permiten mellorar algunhas receitas”. Añadió el cocinero que “o 99,9% do produto que utilizamos nos obradoiros foi mercado aquí na Praza”.



Y es que la iniciativa partió de la Concellería de Promoción Económica y fue financiada con fondos GALP precisamente con el objetivo de dotar de dinamismo a los mercados tradicionales. Por primera vez los talleres de cocina rotaron y no solo se celebraron en el Mercado de Abastos de Vilagarcía, sino también en la recientemente inaugurada plaza de Vilaxoán y en la lonja de Carril. Tanto el concejal responsable del área, Álvaro Carou, como el alcalde, Alberto Varela, anunciaron que esta propuesta tendrá continuidad y que habrá –por lo tanto– más talleres como estes.



El Concello distribuirá una tirada de 500 ejemplares de la publicación en diferentes puntos de la ciudad y de forma totalmente gratuita. De esta forma se acerca no solo la cocina a aquellos que saben y también a los que quieran aprender, sino que se fomenta el consumo en los establecimientos en los que siempre hay garantía de fresco.