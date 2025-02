A Xunta entrega a proposta de reparto de novas fincas a propietarios da parcelaria de Gonzar

O alcalde do Pino, Manuel Taboada, presidiu esta mañá a reunión convocada pola delegación provincial de Infraestruturas Agrarias para entregarlle a proposta de adxudicación de novas fincas a propietarios da parcelaria de Gonzar II. Esta concentración afecta a máis de 500 propietarios que entregaron 7.750 parcelas que agora se quedan reducidas a 762 fincas novas, o que permite incrementar a superficie media de cada parcela de 1.000 a 10.000 metros cadrados.

Segundo explicou a xefa do servizo de Infraestruturas Agrarias da Consellería de Medio Rural, Belén Mosquera, a Xunta utilizou como base as peticións realizadas o ano pasado polos propietarios (nas que expresaban que predios lles gustaría recibir) para facer esta proposta inicial de reparto de novas parcelas.

A partir de agora, e despois de analizar a ficha correspondente coa proposta que fai a Xunta, propietarios e propietarias das parcelaria de Gonzar II poderán presentar alegacións se non están conformes con esta distribución inicial. Dende mañá, 20 de febreiro, os planos da parcelaria de Gonzar, coa distribución das fincas e o plan de cultivos, poderán consultarse no local social da parroquia e tamén na páxina web da Consellería do Medio Rural.

O alcalde explicou que, se todo vai ben, o acordo de concentración podería presentarse a finais deste ano.

