Os Reis Magos adiantan a súa chegada a Santiago de Compostela ao sábado 4 de xaneiro

Na mensaxe que trasladaron Melchor, Gaspar e Baltasar á alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e á concelleira de Festas, Pilar Lueiro, confirmaron que as carrozas estarán dispostas para saír este sábado, pero que debido a este adianto non poderá participar toda a comitiva que tiñan prevista.

Mantense a mesma hora programada para a cabalgata, a partir das 17.30 horas con saída da praza da Mercé de Conxo e chegada á praza do Obradoiro. As Súas Maxestades sairán ao balcón saudar a todas as persoas asistentes e tamén recibirán no Salón Vermello do Pazo de Raxoi as cartas da rapazada.

Melchor, Gaspar e Baltasar recalcan que traballarán igualmente na noite do 5 de xaneiro en horario de madrugada para facer entrega dos agasallos.

Pola súa parte, o Concello de Santiago mantén o concerto de María Fumaça na praza do Obradoiro e a chocolatada e tamén reorganizou os servizos de seguridade e limpeza para o sábado. Durante a xornada de hoxe, o persoal do Concello tamén colaborará cos Reis Magos para avisar a todas as familias que participan na comitiva.

CABALGATA DE REIS 'BOA ESTRELA'

17.00 h

Os Reis Magos de Oriente chegan á praza da Nosa Señora da Mercé de Conxo e ás 17.30 h iniciarán o percorrido polas rúas da cidade ata a praza do Obradoiro.

Percorrido: Praza da Mercé e desfile pola avenida de Ferrol, Frei Rosendo Salvado, praza Roxa, República do Salvador, rúa do Hórreo, praza de Galicia, rúa da Senra, porta Faxeira, rúa do Vilar, praza das Praterías, travesa de Fonseca e praza do Obradoiro.

19.00 h

Praza do Obradoiro – Chegada da Cabalgata dos Reis Magos á Praza do Obradoiro e recepción por parte da alcaldesa e da Corporación.

19.30 h

Pazo de Raxoi – Saída dos Reis Magos ao balcón do Pazo de Raxoi.

19.45 h

Pazo de Raxoi – Inicio da recepción dos Reis Magos, que recibirán os nenos e nenas de Compostela que desexen entregarlles persoalmente a súa carta.