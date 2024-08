¿Qué protocolo debes seguir si tienes Covid?

No hay ni una sola persona que no recuerde toda la pandemia mundial y los confinamientos que provocó la COVID-19. Aunque parece que ha sucedido hace incontables años, hay que tener en cuenta que todavía continuamos teniendo rastros de este virus a nuestro alrededor y cualquier persona puede sufrir de este.

Así pues, ¿qué debo hacer si tengo COVID? En primer lugar, no te preocupes. Actualmente no se considera un virus de riesgo, sino una especie de gripe, pero un poco más fuerte. Si estamos volviendo a escuchar acerca de este no es porque vayamos a presenciar otra pandemia mundial, sino porque en verano frecuentamos más los festivales, orquestas, playas y demás lugares que están repletos de gente. Por ello, los riesgos de terminar contagiado son más altos, pero no es nada de lo que nos debamos preocupar.

Sin embargo, sigue existiendo un protocolo de seguridad que va más allá de llevar una mascarilla a todo lugar al que vayamos. En primer lugar, hay que determinar si eres una persona de riesgo o no. Ahí es donde el protocolo cambia.

Para las personas de riesgo hay que examinarse y acudir lo antes posible a su médico de confianza. La lista de personas que están en riesgo de sufrir mayores complicaciones debido al COVID son:

Mujeres embarazadas

Personas de más de 60 años

Personas inmunodeprimidas, es decir, con bajas defensas y/o tendencia a sufrir de enfermedades

En segundo lugar, tenemos a las personas sin riesgos o complicaciones mayores. Estas son las que están perfectamente sanas y, por lo tanto, pueden seguir el protocolo de la COVID-19 como si se tratase de una especie de “gripe”.

1.Realizar una prueba de antígenos

Se trata del primer paso para saber si realmente tenemos COVID, ya que muchos de sus síntomas se pueden confundir con los de una gripe. Las pruebas de antígenos se encuentran en las farmacias y no tienen un precio demasiado elevado. Una vez en casa, se deben seguir las instrucciones necesarias para comprobar si tenemos el virus.

2. No más cuarentena

Desde el año 2022 ya no es necesario hacer cuarentena en nuestra habitación y/o hogar. Esto se debe a que la COVID-19 ya no se considera una pandemia, por lo que se podrá controlar perfectamente, aunque haya varios infectados. De hecho, los contactos estrechos tampoco tendrán que realizar cuarentena. Eso sí, una persona deberá hacer cuarentena solamente si se encuentra rodeada de personas de alto riesgo, como es el caso de:

Residente de un centro de mayores

Acude con regularidad a un centro de día

Trabaja a domicilio con personas vulnerables

Trabaja en un centro sanitario

3.Mascarilla recomendada, pero no obligatoria

Si se debe salir de casa estando infectado de COVID-19, lo más recomendable es llevar una mascarilla. De todas formas, puede ser algo que se complique debido al calor de la época de verano, así que los profesionales recomiendan que se debería usar, sobre todo, cuando se entra en el hospital, alguna farmacia o cerca de personas vulnerables.

4.Medicamentos recomendados

Incluso aunque no seamos una persona de riesgo, puede existir la posibilidad de que tengamos una COVID más fuerte de lo usual. Si ese ese el caso, tenemos diferentes medicamentos que pueden ayudarte a que sea más leve. Para los tres primeros necesitarás una receta previa si tu médico lo ve conveniente: