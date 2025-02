Vegalsa-Eroski recauda más de 170.000 euros con su programa 'Céntimos Solidarios'

Vegalsa-Eroski y sus clientes aportaron el pasado año más de 170.000 euros a doce iniciativas benéficas a través de su programa 'Céntimos Solidarios', disponible durante todo el año en los establecimientos Eroski.

Las causas solidarias fueron escogidas en función de las necesidades sociales existentes en cada momento y de las preocupaciones trasmitidas por los grupos de interés de Vegalsa-Eroski y Grupo Eroski, como clientes, trabajadores o tercer sector.



Este miércoles, la compañía ha reunido en su nuevo establecimiento Eroski Center de Xuxán, en A Coruña, a gran parte de los representantes de las asociaciones y proyectos con los que trabajó el pasado año, para poner en común el balance de resultados de su programa solidario.

En 2024, la empresa gallega colaboró con Down Galicia, Ecos do Sur, Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec), Igaxes, Acción contra el Hambre, Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (Faada), United Way España, Fundación Educación y Cooperación (Educo), ONG Mestura, Federación Alzhéimer Galicia, Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social (Acolle), Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (Asanog), Médicos sin Fronteras, Cruz Roja, Real Institución Benéfico Padre Rubinos y la Confederación Salud Mental España.



Durante el encuentro, la directora de Sostenibilidad y Comunicación de Vegalsa-Eroski, Gabriela González, ha reiterado el compromiso de la compañía por continuar apoyando a las organizaciones que contribuyen con sus programas a lograr una sociedad inclusiva e igualitaria apoyando a las personas y familias que lo necesitan.



Ahora también en los Autoservicios Familia

Vegalsa-Eroski estrenó junto con su socio Grupo Eroski el programa permanente 'Céntimos Solidarios' en noviembre de 2020, poniendo a disposición de sus clientes la posibilidad de añadir unos céntimos a su compra y destinar dicha cantidad a la causa social activa en ese momento. Desde su puesta en marcha, se han recaudado más de 860.000 euros gracias a las iniciativas vinculadas a este programa.



Este año, la campaña de 'Céntimos Solidarios' se extenderá también a los establecimientos de la enseña Autoservicios Familia en Galicia, Asturias y Castilla y León, aplicando la misma operativa establecida previamente en las tiendas de la enseña Eroski: aportaciones voluntarias y confidenciales al paso por caja de 10 céntimos para compras entre 5 y 30 euros y de 20 céntimos para compras superiores a 30 euros.



En este 2025, las causas solidarias seleccionadas están enfocadas en ayudar a las personas mayores en situación de vulnerabilidad, a las enfermedades raras, a pacientes con cáncer y sus familias, a personas en situación de vulnerabilidad económica y también a la infancia.