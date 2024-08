Mar de ardora o bioluminiscencia: ¿qué es y dónde ver el fenómeno natural más viral de este verano?

Si has estado pendiente de las redes sociales, como Instagram o Twitter, seguro que has visto varias fotos que prácticamente parecen sacadas de un mundo de fantasía: orillas de diferentes playas iluminadas por una luz azul, la cual poco tiene de artificial, pues proviene de un fenómeno natural que cada vez está tomando más eco entre los gallegos.

El mar de ardora o bioluminiscencia es un fenómeno que no tiene nada de nuevo, pues lleva aquí desde la misma existencia de los mares y océanos. Sin embargo, las redes sociales han conseguido hacer que sea algo de lo más resonado entre aquellos amantes de la naturaleza. ¿Pero qué es exactamente? Hasta hace poco no sabíamos qué era lo que causaba estos mares de luz azul, pero unos recientes estudios han revelado que se origina debido a una composición de plancton y una bacteria luminiscente.

El nombre popular por el que es conocido, mar de ardora, fue originado por aquellos marineros que fueron capaces de avistar tal hermoso fenómeno. La palabra “ardora” viene de “arder”. Alexandre Nerium, exmarinero y poeta que acuñó el término, afirmaba que la bioluminiscencia casi lucía como si el mar estuviera ardiendo. Era, además, una ayuda natural para los pescadores, ya que la luz del mar permitía ver con claridad los bancos de peces que nadaban cerca.

Ahora bien, ¿dónde podemos ver este fenómeno que casi parece irreal? En Galicia tenemos la suerte de que diversas playas cuentan con luminiscencia, en especial durante estas épocas del año. Sin embargo, es normal que no sepamos muy bien por dónde empezar, por lo que a continuación os dejamos una guía con las 5 mejores playas de A Coruña donde observar el mar de ardora este verano.

1. Playa de Carnota

Esta playa no es solo conocida por ofrecernos la oportunidad de ver la bioluminiscencia, sino también por ser un auténtico patrimonio natural. Es considerada la playa más larga de toda Galicia, con más de 7 kilómetros de longitud. Si visitas la playa de Carnota no hay posibilidad alguna de que te vayas a agobiar por exceso de personas, ya que siempre vas a encontrar un lugar de paz y alejado de los demás.

Esta es una de las playas que más se han viralizado este verano debido a su mar de ardora. Se ha visto incluso cómo las personas esperaban con sus trípodes y cámaras de fotos, aguardando pacientemente para inmortalizar este maravilloso fenómeno.

Si visitas la playa por Carnota por su luminiscencia, te recomendamos buscar algún hotel o camping por la zona y aprovechar lo que el pueblo de Carnota puede ofrecer: desde un día inolvidable en la playa, pasando por restaurantes locales de calidad, hasta un monumento nacional como el hórreo de Carnota.

2. Playa de Rebordelo (Cabana de Bergantiños)

Una playa que, si bien no es tan sonada como Carnota, también nos ofrece la oportunidad de ver este fenómeno único. La playa de Rebordelo se sitúa en un entorno virgen, alejada de cualquier tipo de ciudad o pueblo. Tiene forma de concha y, aunque es pequeña, no se llena mucho, por lo que no hay problema alguno a la hora de encontrar sitio.

El mar de ardora no es tan común en esta playa, sobre todo si la comparamos con Carnota, pero es posible de avistarlo durante esta época del año. Además, tenemos a nuestro favor el hecho de que no es un lugar demasiado conocido, así que permite gozar de una privacidad de la que no disponen otras playas.

3. Playas de Muxía

En este caso, no solo nos referimos a una playa, sino a un conjunto de ellas. Son las playas del municipio de Muxía, reconocidas por presentar bioluminiscencia. Si no te decides por una de ellas te dejamos una selección de las tres mejores.

Primero, tenemos la playa de A Cruz, que no es muy grande, pero tiene una zona ideal de campo para hacer picnic o descansar mientras esperamos a ver el mar de ardora. El inconveniente es que no es una playa muy grande y, además, suele estar concurrida. Sin embargo, si lo que buscamos es una playa no tan concurrida y que cuente con unas características similares a la playa de A Cruz entonces nuestra opción ideal es la playa Arliña. Por último, tenemos la playa Nemiña, la más larga de estas, con más de 1.000 metros de largo en total. Además, tiene la ventaja de que durante temporada alta suele estar muy poco concurrida.

4. Playa de A Ermida (Corme)

Otra de las playas más recomendadas para ver el mar de ardora es la playa de A Ermida. Recibe su nombre gracias a la isla de A Estrela, situada frente a esta playa. Antiguamente había un castro y una ermita a la virgen de A Estrela, aunque hoy en día solo ha quedado un conjunto de piedras.

Es una playa ideal para acudir con niños pequeños, pues cuenta con un merendero y un área recreativa en los alrededores de esta. Tiene arena fina y está en una zona virgen, alejada de cualquier tipo de ciudad. Es pequeña, pero tampoco tiene gran afluencia durante la época de temporada alta.

5. Playa de Balarés (Ponteceso)

Es una de las playas que conforman A Costa da Morte y que además goza de la bandera azul de calidad. Aún conserva el muelle de la antigua fábrica de titanio, de la época de la II Guerra Mundial. También cuenta con una cafetería-restaurante que, aunque suele estar concurrida, es una parada ideal donde tomar algo antes o después de bajar al arenal.

Es una playa grande, por lo que se divide en dos: Balarés grande y Balarés pequeño. En ambas es posible ver el fenómeno de la luminiscencia. Si incluso quieres quedarte varios días a ver el mar de ardora, la playa de Balarés cuenta también con un camping.