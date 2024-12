Las respuestas de la Dra. Luz Marina Márquez especialista en ginecología

La Dra. Luz Marina Márquez especialista en Ginecología en el Hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol y la Clínica Ribera Assistens en A Coruña, respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde

A través del TER, aclarará las dudas propuestas desde El Ideal Gallego respecto al ámbito de la Ginecología.

A continuación, las respuestas a las preguntas de los lectores:



¿A qué edad deberían hacerse las pruebas para el VPH?

La prueba del VPH en Galicia se realiza de manera estandarizada en mujeres desde los 35 años hasta los 65 años. Sin embargo, recomendamos las evaluaciones de rutina ginecológica desde que se inicia la vida sexual.



He tenido un aborto, ¿qué posibilidad hay de que vuelva a sucederme de nuevo?

Si ha tenido solo un aborto, las probabilidades de que vuelva a suceder son las mismas que en cualquier embarazo clínico, alrededor de un 15 % (10-20%). La tasa, después de los 35 años, va aumentando con la edad.



¿Cuándo debo realizar mi primera consulta ginecológica?

La primera visita al ginecólogo en mujeres sanas debe ser antes del inicio de la actividad sexual. En ese momento, el especialista valorará la periodicidad necesaria de las siguientes revisiones. En general, en pacientes sanas sin alteraciones serán visitas anuales.



O siempre que se presenten síntomas extraños o molestos.



¿El preservativo protege de todas las enfermedades de transmisión sexuales?

No. En los casos de ETS que se presentan con lesiones en la piel (Herpes, Sífilis, Chancroide y HPV), la protección se limita, solo protege las áreas cubiertas por el preservativo.



¿Cómo sé si he entrado en la premenopausia?

El síntoma más relevante es el cambio en el patrón menstrual, esto es, variaciones en las características de la menstruación habitual. Otros signos que pueden indicar que has entrado en la etapa de transición son los síntomas vasomotores (sofocos, bochornos, sudoración), acompañados de palpitaciones, calambres, disminución de la líbido, dolores articulares, falta de energía, por ejemplo.



¿Para qué sirve una citología?

Para diagnosticar lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterinoñ. Secundariamente pueden detectarse algunas infecciones.



¿Los tratamientos de fecundación pueden producir cáncer?

No se ha establecido un aumento del riesgo de sufrir cáncer ginecológico tras estimulación ovárica.



¿Hasta qué edad puedo ponerme la vacuna del VPH?

El esquema de vacunación cubre a las niñas desde los 12-18 años y a las pacientes con lesiones severas de cérvix. Recientemente se ha iniciado la vacunación a varones. Aunque puede vacunarse todo aquel que lo desee siempre y cuando cubra los gastos de la vacunación.



¿Es necesario usar jabones íntimos?

No, a menos que se presenten síntomas o tengas alguna sensibilidad especial.



¿Qué método anticonceptivo es el más seguro?

El mejor método es el que se use adecuadamente, no hay método anticonceptivo 100 % efectivo, los que reportan una máxima efectividad son los métodos quirúrgicos (ligadura tubárica y vasectomía) seguidos de los métodos hormonales en cualquiera de sus usos.



Tengo ciclos menstruales irregulares y no quiero tomar la píldora, ¿Qué puedo hacer?

En este caso hay que evaluar la causa de esa irregularidad y tratarla. Siempre es de la mayor ayuda tener un peso corporal adecuado y un estilo de vida saludable.



¿Qué diferencia hay entre una ecografía de mama y una mamografía y cuándo debería hacerme una?

Son dos herramientas diagnósticas en las que se evalúa la presencia de lesiones en la mama. Básicamente, la mamografía es una técnica que usa rayos X y dentro de sus competencias detecta lesiones sin discriminar si son sólidas o quísticas, lo que se diferencia con la ecografía que usa ultrasonido para la detección de estas.



Debe hacerse cuando hay síntomas y de manera rutinaria en mayores de 50 años, cada dos años. La evaluación en tu revisión ginecológica determinará si necesitas hacerla antes y cada cuanto tiempo.



¿Los parches para la menopausia pueden producir cáncer de mama?

El componente hormonal del tratamiento para la menopausia no causa cáncer. Está implicado en la estimulación del crecimiento de un cáncer que está ya presente, por lo que se recomienda un examen exhaustivo de las condiciones de la paciente antes del inicio del uso de terapia hormonal.



¿Cómo puedo aliviar los síntomas de un liquen escleroso?

El tratamiento de primera línea para el liquen sigue siendo las cremas con corticoides. En la actualidad se están utilizando técnicas con láser, radiofrecuencia e infiltración de factores de crecimiento, ocurriendo un gran avance en el tratamiento de esta afección con muy buenos resultados.



Me he tomado la píldora del día después, ¿qué efectos secundarios puedo tener?

Los efectos secundarios más comunes suelen ser náuseas y vómitos, sensibilidad en las mamas, dolor de cabeza, mareos, cansancio y dolores/calambres abdominales.



¿Hasta qué edad están recomendadas las revisiones ginecológicas?

No se recomienda abandonar la consulta ginecológica. La periodicidad de las revisiones así como las pruebas a realizar se irán adecuando a la edad de la mujer y sus circunstancias de salud.



Además de los ejercicios de Kegel, ¿qué más puedo hacer para fortalecer el suelo pélvico?

Beber suficiente líquido, tener un peso saludable, consumir adecuada cantidad de fibra en los alimentos, adoptar una correcta postura al defecar, bloquear el periné ante cualquier esfuerzo, no contener la orina, no interrumpir el chorro urinario, evitar las bebidas estimulantes, no fumar.



Cada vez que me va a venir la regla me duele mucho la cabeza y ovarios ¿Qué es mejor tomar para estos síntomas?

Los analgésicos de libre prescripción suelen manejar bien estos síntomas (Paracetamol e ibuprofeno)



¿La vacuna del VPH protege contra todos los patógenos?

Gardasil 9, la vacuna administrada actualmente está destinada a prevenir la enfermedad grave causada por HPV de los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 56 y 58.



¿Qué puedo hacer si tengo dolor en las relaciones sexuales?

Acudir a tu ginecólogo para evaluar la causa del dolor. Las causas pueden ser muy diversas y la gran mayoría tienen tratamiento.