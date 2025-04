O auditorio do Milladoiro acolle o venres, 25 de abril, o espectáculo de danza contemporánea “Pioneiras”

O Concello de Ames, a través do departamento de Cultura, continúa coa súa programación de artes escénicas neste primeiro semestre de 2025. Nesta ocasión, o auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro acollerá este venres, 25 de abril, ás 20.30 horas, a representación do espectáculo de danza contemporánea Pioneiras, da compañía iXa. As portas abriranse ás 20.15 horas e prégase puntualidade a todas as persoas asistentes. Esta programación forma parte do convenio de colaboración entre a Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) e o Concello de Ames. Pódese adquirir as entradas a través da Billeteira electrónica.

O cartaz do evento

Pioneiras une nunha experiencia de danza a infinitos tipos de mulleres, abandeira o clixé e destrúe o prexuízo sobre o xénero. Homenaxea ás pioneiras, ás que iniciaron a batalla pola igualdade, acompaña ás que seguen pelexando e conmemora ás que non tiveron a oportunidade de vencer. Baixo a poética da modelaxe e a natureza, Pioneiras introduce á espectadora nun universo de almas fortes e loitadoras, nun mundo único de amor e respecto por cada individuo, pero sobre todo procura transformar a individualidade do ser humano na unidade dunha sociedade igualitaria.

Compañía iXa

iXa nace como unha compañía de danza con identidade mixta entre Galicia, Euskadi e Navarra que ten como eixo artístico a creación escénica contemporánea pensada especificamente para públicos non especialistas, traballando con dramaturxias accesibles e elementos que conecten co imaxinario colectivo.

Tamén crearon obras para outras plataformas como a EDCM de Montreal, A compañía DAB de Euskadi ou o CDAN de Lugo. Ademais foi convidada os centros de formación máis importantes do país como o Conservatorio Superior de Madrid e o Institut do Teatre para compartir a súa metodoloxía e repertorio cos futuros profesionais do sector.