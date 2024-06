'40 invernos': unha historia ilustrada sobre Man, o alemán de Camelle

Hai persoas que son un non parar. Persoas cheas de ideas e de creatividade, incapaces de dedicar os seus esforzos a unha soa tarefa e ansiosos por mergullarse en diferentes disciplinas.

Tal é o caso de Anxo Romar, natural de Camelle (Camariñas) pero residente en Santiago de Compostela, licenciado en química e profesor de instituto ata a súa xubilación o pasado ano.

Pero tamén pintor, debuxante, músico, estudante de idiomas e quizais algunha cousa máis se se lle acaba por antollar.

Anxo Romar sempre compaxinou o seu traballo coma docente coas súas paixóns. Leva arredor de vinte anos pintando e debuxando, as que quizais sexan as súas grandes afeccións e as cales foi perfeccionando grazas á súa muller, quen, tamén amante da pintura, lle deu algunhas nocións.

Amante asemade das historias curiosas, os anos que pasou en Camelle cando era máis novo fixérono coñecer a historia de Manfred Gnädinger, tamén coñecido coma o alemán de Camelle, e quedou fantasiado coa súa biografía.

Isto é o que levou a Anxo Romar a escribir unha novela gráfica sobre a vida desta coñecida personaxe, un artista sobre o que xiraron lendas e relatos da máis diversa índole, pero do que poucos ou ninguén coñece a verdadeira historia.

Anxo Romar no sofá onde escribiu '40 invernos' | CEDIDA

Anos de preparación

Anxo Romar coñeceu a Manfred cando era mozo. Non tiña relación con el, simplemente o vía recorrentemente e observaba os seus quefaceres. A calquera podería espertarlle a curiosidade calquera movemento no intrigante alemán, amante da natureza e distante á sociedade.

Cando morreu, poucos días despois do desastre do Prestige —corre o rumor de que morreu de pena—, Anxo Romar foi gardando recortes das noticias que os medios de comunicación ían publicando. Pouco a pouco recompilou máis e máis información, mesmo de libros e documentais, o que foi conformando o corpus bibliográfico que daría forma á súa obra.

Portada de '40 invernos'

'40 invernos' é o resultado dun longo proceso de recollida de información, materializada nunha novela gráfica que tenta tratar con respecto a figura de Manfred, expoñendo todas as teorías arredor da súa traxectoria vital e salientando o traballo artístico do alemán, que perdura -cada vez en menor medida- na costa de Camelle.

Nun momento de convalecencia

Romar lanzouse a escribir a novela hai un par de anos, durante unha baixa laboral por mor da rotura do tendón de Aquiles. Inquedo como é, non podía permanecer sen nada que facer. Desde o sofá do seu salón foi escribindo o seu libro ata remátalo no mesmo curso académico.

O libro, ilustrado con debuxos realizados cunha técnica moi propia do seu autor, acompáñase de pequenos textos en galego. Romar decidiu estruturar a novela en varios capítulos ou puntos que representan momentos ou aspectos chave da vida de Manfred: a soidade, o fogar, os círculos, a natureza…

O resultado final concretouse en algo máis de cen páxinas en tamaño A4, totalmente fieis ao traballo orixinal de Anxo Romar -non houbo cambios na edición-. Así, o lector de '40 invernos' pode facer un repaso lixeiro pola vida do alemán de Camelle, coñecer a súa historia non só de xeito textual, como é o habitual, senón tamén visual, pois os trazos de Romar esbozan retallos da vida do seu protagonista con verdadeira proximidade.

Os que o apoiaron

'40 invernos' pode adquirirse en varias librerías da xeografía galega. Parte da culpa téñena persoas do círculo próximo a Anxo, que o animaron desde o principio a que o seu proxecto vise a luz.

'40 invernos' no escaparate da librería Follas Novas | CEDIDA

“A miña muller viu o traballo que fixen e suxeriume que o publicase”, comenta Romar. Por outra banda, a súa cuñada, que é filóloga, axudouno no proceso de corrección dos posibles erros que houbese nos textos en galego, dado que Anxo Romar nunca estudou galego na escola.

Fóra do ámbito familiar, unha amiga da súa muller aconsellouno sobre o proceso de publicación: o primeiro paso sempre é inscribir a obra no rexistro da propiedade. Despois vén o paso máis complexo, atopar unha editorial que queira publicala.

Anxo Romar probou con varias editoriais galegas. Con algunha mantivo conversas e promesas de publicación que finalmente non chegaron a ningún lugar.

Tempo despois, nunha tarde de verán mentres pasaba por Noia, o autor atopouse coa editorial Toxosoutos. Decidiu, por que non, probar sorte unha vez máis.

E por fin tivo sorte

Saíron 300 exemplares, algúns dos cales colleu Romar para vendelos pola súa conta e outros foron adquiridos por bibliotecas, institutos e mesmo polo Concello de Camariñas. O resto están espallados por varias librerías e tamén en páxinas en liña.

A Anxo Romar funciónalle o boca a boca. Conseguiu repartir o seu produto entre familiares, amigos, e amigos de amigos. Tamén facendo publicidade vía Facebook. O seu incansable traballo tamén o levou a conseguir que se faga unha presentación no museo que Manfred creou durante a súa estancia en Camelle, lugar onde deixou patente a súa pegada artística.

Museo do alemán de Camelle | mandecamelle.com

E mentres segue na voráxine da súa primeira novela gráfica publicada, Anxo Romar non perde o tempo. Xa anda metido noutros proxectos, algúns dos cales arrastra desde a pandemia e que agora pretende pechar. Tamén está a elaborar unha nova novela gráfica, un pouco distinta a '40 invernos'.

Polo de pronto, anima aos interesados a ler '40 invernos': “é un xeito de que siga viva a lenda de Manfred, que xa forma parte da idiosincrasia do noso pobo. Animo a todos a ler '40 invernos', é unha historia moi curiosa”.