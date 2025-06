Ariel Rot: "Los estadios y los visuales están destrozando el poco rock que nos queda"

Con casi cinco décadas de carrera a sus espaldas y un repertorio que marcó a varias generaciones, Ariel Rot vuelve a los escenarios con la gira En Vivo Mucho Mejor 2025, una celebración eléctrica y nostálgica del rock and roll hispano. El músico argentino, pieza clave en la historia del género en España, traerá este jueves 5 de junio a la Sala Capitol de Santiago de Compostela un espectáculo cargado de energía, memoria y clásicos inolvidables.

Desde los primeros guitarrazos con Tequila, pasando por la mítica etapa con Los Rodríguez, hasta consolidarse como referente en solitario, Rot ha escrito buena parte de la banda sonora del rock en castellano. En esta nueva gira, se reencuentra con su público para revisitar himnos como “Mucho mejor”, “Me estás atrapando otra vez” o “Hasta perder la cuenta” y demostrar que su directo sigue tan arrollador como siempre.

Charlamos con él a las puertas de su paso por Compostela.

Casi cinco décadas sobre los escenarios. ¿Qué significa para usted celebrar estos años con una gira como “En Vivo Mucho Mejor”?

Es cierto, se acercan las cinco décadas y espero celebrarlas tocando. Ahora se me ocurre que le pondría otro título: “Vivo mucho mejor”. Cada día y cada noche es una celebración y no hay que olvidarse de eso.

¿Qué se va a encontrar el público compostelano este jueves en la Sala Capitol? ¿Qué sensaciones quiere que se lleven a casa tras el concierto?

Van a encontrar una banda veterana tocando como niños y un repertorio muy 'cabrón'. Si quieres que sea más específico, hallarán canciones de Tequila, de los Rodríguez y lo mejor de mi repertorio en solitario. Me gustaría que salgan con la sensación de que fueron los 27 pavos mejor invertidos de su vida.

¿Cómo eligió el repertorio de esta gira? ¿Hay alguna canción que no puede faltar bajo ningún concepto?

Siempre busco un equilibrio entre lo que la gente quiere oír y sorpresas inesperadas. Desde hace unos años nunca falta 'Me estás atrapando otra vez'. Ahora la tocamos para terminar el show. “Nunca me podré alejar de ti” me parece la mejor frase para una despedida.

Ha vivido muchas etapas de la historia del rock en España. ¿Qué le ilusiona o te inquieta del momento actual del género?

Lo que más me inquieta son los visuales. Creo que los estadios y los visuales están destrozando el poco rock que nos queda. El otro día fui al concierto de un amigo muy talentoso. Ahí, se me acerca el manager y me pregunta: "¿viste que buenos los visuales?". Y no, la verdad es que ni los había visto. Me jodió el concierto.

Lo que más me ilusiona es ver a chavales en la primera fila de mis shows gozando como lo hacía yo a su edad.

¿Qué recuerdos guarda de anteriores visitas a Galicia o a Santiago? ¿Tiene algo especial para usted actuar aquí?

Recuerdo una noche en Santiago tocando el piano en un garito de madrugada. Lo que ocurrió después no puedo contarlo. Galicia es especial, tiene una enorme tradición rockera. Nos dio al grupo más gamberro y al más melancólico: Siniestro Total y Golpes Bajos.

¿Hay algún artista con el que sueñe compartir escenario y aún no haya ocurrido?

Buena pregunta. Sería Frank Sinatra.