O arquitecto Manuel Rodríguez presenta no Ateneo a Casa RIA como un espazo de encontro para a comunidade

O Ateneo de Santiago acollerá o vindeiro luns, 9 de xuño, ás 19:30 horas, unha nova conferencia dentro do seu ciclo de actividades culturais. O relatorio, titulado «Fundación e Casa RIA: un novo espazo aberto á comunidade no centro de Santiago de Compostela», será impartido polo arquitecto Manuel Rodríguez, director da Fundación RIA, e contará coa presentación a cargo do tamén arquitecto Ángel Panero.

Durante a sesión, Rodríguez abordará a creación e filosofía da Casa RIA, un novo espazo situado en pleno centro histórico de Compostela, pensado como lugar de encontro para proxectos sociais, culturais e urbanísticos. O relator explicará como esta iniciativa busca contribuír á revitalización do tecido urbano a través dunha mirada que integra arquitectura, territorio e participación cidadá.

Unha proposta desde a arquitectura para a transformación comunitaria

A Casa RIA, impulsada pola Fundación homónima, constitúese como unha plataforma aberta á cidadanía, deseñada para acoller iniciativas que fomenten o debate público, o deseño urbano responsable e a cohesión social. O relatorio porá en contexto este proxecto dentro da traxectoria da fundación, fundada no ano 2017 como evolución do proxecto Estudio Arousa, iniciado desde Londres por Manuel Rodríguez.

Traseira profesional vinculada á paisaxe e ao territorio

Manuel Rodríguez é arquitecto pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) e completou a súa formación na Universidade de Lund, en Suecia. En 2016 incorporouse ao prestixioso estudo David Chipperfield Architects en Londres, desde onde comezou a artellar a base do que hoxe é a Fundación RIA, entidade sen ánimo de lucro que traballa desde Galicia a favor dun desenvolvemento territorial sostible, prestando especial atención á relación entre comunidade, arquitectura e paisaxe.

A conferencia constitúe unha oportunidade para coñecer novas maneiras de entender a arquitectura como ferramenta de cambio e para debater sobre o papel dos espazos colectivos nunha cidade como Santiago de Compostela. A entrada é libre ata completar aforo.